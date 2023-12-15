超商限量開賣「芋泥歐蕾」！還加滿Q彈芋圓　只要60元爽喝

▲7-11即日起至12月26日開賣限量「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」，售完為止。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

芋泥控趕快看過來！就有超商首度開賣限量芋泥飲品，一大杯直接加滿綿密芋泥、Q彈芋圓以及香濃牛奶，每喝一口都是超濃郁的芋頭香氣，芋泥、芋圓雙重口感更是大滿足，即日起還可享單杯嚐鮮價60元，買2杯更便宜只要118元。

7-11首度推出「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」，芋泥以大甲芋頭搭配蜜製蔗糖熬製，再加入Q彈軟糯的芋圓與香濃的牛奶，每一口都能喝到芋頭與香醇奶味，即日起至12月26日於全門市販售，售完為止。

▲「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」加滿芋泥、芋圓以及牛奶。



現在至7-11門市購買「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」可享嚐鮮價60元（原價85元），OPEN POINT行動隨時取今（15）日起至12月21日則祭出「CITY PEARL芋見想泥歐蕾2杯優惠價118元」，現省52元，每日限量1000組，每會員每日限購2組；另外，同期間CITY PEARL珍珠熱飲全品項也祭出任選第2杯半價活動。

▲最新2款芋頭飲品開喝了。（圖／日出茶太提供）

喜愛芋泥飲品的你也絕對不能錯過日出茶太冬季最新「芋泥系列」，這次共有2款飲品選擇，首推這杯「芋椰珍珠西米露」，選用紮實手作芋泥結合濃醇椰奶，再加入Q彈珍珠、西米露增添口感。

另一杯「芋芋奶茶西米露」則以經典奶茶作為基底，再放進手作芋泥、西米露，咀嚼控肯定不能放過，即日起於全門市上市；至12月17日前凡加入LINE會員並購買任一芋椰新品，還可抽市價5600元的「2023 TAIPEI 101跨年星空派對門票2張」，趕緊衝喝。