揪同事一起衝！　超商「2大聯名飲品任選買1送1」爽喝3天

▲超商限時3天2大聯名飲品任選買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快揪同事一起！OK mart祭出周末限定優惠了，限時3天於全門市爽喝「2大純喫聯名飲品任選買1送1」，包括奶茶、水果茶都有，小確幸快收下；而全家即起連3天也推「8大品項買1送1」好康，像是大杯單品美式、抹茶拿鐵等都有，把握機會喝。

OK mart即日起至12月17日於全門市祭出「OK CAFE純喫茶聯名系列買1送1」優惠，期間凡購買純喫茶醇奶茶、純喫茶仲夏水果茶可想「任選買1送1」，一次滿足奶茶控、水果控，提醒優惠無限購但不開放寄杯。

▲全家本周康康五優惠今天開跑 。

另，全家周末限定「康康五」優惠也開跑，即日起至12月17日連3天於全台門市祭出「8大品項買1送1」，包括「Let’s Café大杯單品美式（不限冰熱）」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（不限冰熱）」、「不倒翁金螃蟹海鮮風味杯麵」、「農心浣熊炸醬烏龍碗麵」、「Fami Collection鹼性離子水」、「阿奇儂X鮮乳坊白巧戀乳雪糕、」、「偉特鮮奶油糖」及「77綜合堅果乳加」等都有，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯；另指定品項也同步開放於APP隨買跨店取購買。