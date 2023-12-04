喝到進警局！醉男嫌友「敬酒口氣差」夜店前大鬧　遭壓制管束

記者許權毅／台中報導

台中市南屯區某夜店1日1時許傳出叫囂，一名20歲杜男跟一群友人去狂歡，杜認為跟友人敬酒時態度差，整群人在夜店門口叫囂。巡邏員警見杜男情緒失控，將他壓制在地，並要友人不要再靠近，否則一併保護管束，友人則大聲安撫杜男，「被上銬就好了！」

▲台中一名杜男1日在夜店喝得爛醉，不滿跟友人敬酒，對方口氣差，在門口大鬧被警方壓制。（圖／記者許權毅翻攝）



第四警分局大墩所1日1時許，在南屯區大觀路某夜店前執行守望勤務，發現一名男子在夜店前大聲叫囂。原來是一名20歲杜男當晚跟朋友到夜店喝酒，杜男卻認為敬酒時，朋友對他的口氣不好、誠意不足，越想越氣候，在準備離開時情緒爆發，大聲質問朋友，音量之大，驚動警方。

員警上前後立刻呼叫警力支援，總計8名員警前往控制場面，但杜男仍情緒失控，員警遂一個箭步將他壓制在地，實施保護管束，並要求一旁友人不要再靠近鬧事，否則一併帶回派出所。

杜男被帶回後酒醒，也對自己失態行為感到羞愧，員警也再三告誡，讓這場鬧劇得以落幕。

第四分局分局長李建興表示，任何危害社會秩序脫序行為，警察絕對依法嚴懲，絕不寬貸，更不容許藉機滋事者向公權力挑戰，本分局將持續針對夜店、PUB、特種營業場所不定期實施密集擴大臨檢勤務外，也在臨檢點周邊同步路檢，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖，以身試法，警察必定依法究辦。