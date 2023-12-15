限時4天！LINE推20組貼圖、5表情貼「打5折」　寶可夢首次半價

▲LINE推出貼圖年末5折的活動。（圖／翻攝自LINE STORE）

記者鄺郁庭／綜合報導

貼圖特價啦！LINE STORE於12月15日至12月18日推出「年末必收！5折貼圖給你肯定」以及「寶可夢精選貼圖驚喜5折」活動，在「年末必收」活動中，共有15組貼圖、5組表情貼可買，而寶可夢貼圖則主打「首次半價」，價格部分通通都只要50代幣（約新台幣30元）就能入手。

貼圖小舖今（15）日推出兩大半價活動，分別是「年末必收！5折貼圖給你肯定」，表情貼與貼圖同步半價，以及歡慶寶可夢中心台北開幕的「寶可夢精選貼圖驚喜5折」，兩大活動皆限時4天，也就是12月15日至12月18日，價格都是50代幣（約新台幣30元）。

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▲5折貼圖超多。（圖／翻攝自貼圖小舖）

值得注意的是，這次半價貼圖中，不只是單純靜態貼圖，聲音、動畫、動畫+聲音、全螢幕貼圖都有，其中還有人氣插畫家Cherng的馬來貘表情貼、無所事事小海豹表情貼、Lu's-妃妃上班日記動畫貼圖、Aida&Kiki-禮多人不怪貼圖。

寶可夢貼圖的部分，有「寶可夢 暖心日常問候」、「皮卡丘的歡樂有聲貼圖」、「Pokémon有聲遊戲點陣貼圖」、「波加曼每日貼圖」、「寶可夢 療癒日常篇2」共5款可選購。

▼寶可夢貼圖主打首次半價。（圖／翻攝自貼圖小舖）