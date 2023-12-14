　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兄妹3人創LINE群組生變！2人退出獨留小妹　她怒告2人結局曝

▲桃園市藍姓女子不滿同居女友要分手，去年多次傳LINE恐嚇女友挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲妹妹被踢出家族群組後，重新獲邀加入，卻發現兄姊都退群了。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓兄妹3人原本自創了1個家庭群組，但兄姊不滿小妹一直以情緒勒索方式，在群組內向兄姊借錢，姊姊一個不高興，把妹妹踢出群組，後來想想不對，又邀請妹妹家回群內，不過此時兄姊各自退群，妹妹不滿被提出拉進，控告姊姊涉嫌妨害電腦使用，台北地檢署檢察官調查認為，單純的LINE操作設定功能，無損電磁紀錄，14日處分不起訴。

據了解，陳姓兄妹3人都年約50歲，其中1對姊妹還是雙胞胎，3人創建LINE群的目的是用來交流手足情誼、討論家族事務，結果在父親過世後，妹妹開始在群組內不斷抱怨，過去父親對她偏心，兄姊都得到比較多、她現在過得比較差，希望兄姊能借錢幫她過生活。

兄姊們忍不住遭妹妹長期情勒借錢，大多採取已讀不回的方式，不予理會，直到日前，雙胞胎姊姊忍不住，把妹妹踢出群組，但隨後想想又覺得這樣可能惹出更多麻煩，所以再次邀請妹妹加回群組，但姊姊和哥哥接著就各自退群，留下妹妹1人。

妹妹憤而控告姊姊踢群的行為涉嫌妨害電腦使用罪，但檢察官調查認為，群組成員管理屬於通訊軟體LINE程式的設定與操作，無論是自己退群或被踢出，都不需要破解或取得妹妹的帳號密碼，也不會因此變更妹妹的電磁紀錄，與妨害電腦使用罪構成要件不符，因此處分不起訴姊姊。

ET快訊
許維恩母失智　首吐心聲：她已不認得我了
快訊／狂砍64分破紀錄！　紀念球卻被拿走爆衝突
快訊／三民公園隨機砍人！　男揮刀砍3女遊客
台彩曝中獎人面相　「2特徵」最好運
國中生〈帝王條款〉藏驚人細節！神觀察力全跪了：難怪優勝
《帝王條款》吵翻！Cheap「被出征」霸氣喊：有比賺錢更重要
骨灰罈紅茶輸了！好市多「1神物」秒篡位　會員推：快被挑光了
全台首創！新竹縣市跨年演唱會　卡司公布
林襄被追問「為什麼找運動員當男友」　羞笑全說了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化蛇蠍女全家奪財害命　與死者兒和解…她二審仍被判無期徒刑

快訊／彰化三民公園傳隨機砍人！男揮刀砍3女後自殘　警壓制送醫

擄人討債案！自小客「拼命閃燈」助警找到肉票　竟是綁匪窩裡反

兄妹3人創LINE群組生變！2人退出獨留小妹　她怒告2人結局曝

台中警破總統賭盤！千萬賭資擺滿桌　組頭怕被抓「只收泰達幣」

資深玉女歌手告音樂教父索賠千萬　喊話真誠面對別再有人受騙

亂潑髒水！po文辱女立委「喇雞」+「舌吻」人夫　彰化女慘了

陳沂被控詐欺不起訴！反擊怒告馮語婷　用假名誹謗「嫌沂犯」　

籌資2千萬購郭台銘連署書　前國民黨中常委范成連等13人起訴

台東男毒駕拒檢「狂逃10分鐘」自撞引擎起火　2人棄車仍被逮

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

為何婚後不想跟婆家住？

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

調皮娃趁媽拿衣服沒注意　迅速爬行「藏身」躲貓貓

彰化蛇蠍女全家奪財害命　與死者兒和解…她二審仍被判無期徒刑

快訊／彰化三民公園傳隨機砍人！男揮刀砍3女後自殘　警壓制送醫

擄人討債案！自小客「拼命閃燈」助警找到肉票　竟是綁匪窩裡反

兄妹3人創LINE群組生變！2人退出獨留小妹　她怒告2人結局曝

台中警破總統賭盤！千萬賭資擺滿桌　組頭怕被抓「只收泰達幣」

資深玉女歌手告音樂教父索賠千萬　喊話真誠面對別再有人受騙

亂潑髒水！po文辱女立委「喇雞」+「舌吻」人夫　彰化女慘了

陳沂被控詐欺不起訴！反擊怒告馮語婷　用假名誹謗「嫌沂犯」　

籌資2千萬購郭台銘連署書　前國民黨中常委范成連等13人起訴

台東男毒駕拒檢「狂逃10分鐘」自撞引擎起火　2人棄車仍被逮

異國約會一去不回！美喜劇演員慘遭撕票　身中10多刀墜谷亡

出國爽吃「20元」咖哩吃到飽！　男吃完卻噴7萬9

推18歲公民權未跟侯友宜討論　趙少康：該做的事就做不問利弊得失

沿著美景奔跑　林內鄉「紙蝶晨光環林Run」路跑活動12／30登場

趙少康喊「一年沒推內閣就辭職」　侯友宜：上任馬上處理

彰化蛇蠍女全家奪財害命　與死者兒和解…她二審仍被判無期徒刑

昔暗助議長賄選？　賴清德競總駁斥：假爆料

連鎖水餃店消費「吃到塑膠膜」　他嚇壞：不知剩下被吃到哪去

蛋堡考上第一志願「中途轉念玩嘻哈」！遭媽反對爆爭執：成長過程很孤單

獨家／「最帥翻譯」程浩主動追男友　哽咽求婚：跟他在一起很幸福

社會熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

國1「3車追撞」傷亡不明！男全身血癱路肩　驚悚畫面曝

猛撞停等紅燈工程車！　22歲騎士慘死

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

連千毅爆辣妹助理「用皮肉換包包」挨告　判賠8萬

即／疑課業壓力大　彰化高職生墜樓身亡

台南男捅死老母！發文：我要下地獄了

全台第一人！高雄男跳《科目三》變「骨折三」

快訊／國1一早「3車追撞」幾乎全毀　傷亡不明

即／北投「1男子陳屍公車內」！　民眾聞異味報警

玩命關頭國道版！BMW追攔奧迪「先撞再砸」

基隆民宅大火　烈焰衝出窗戶

北投「公車內驚見男屍」！死者身分曝光

更多熱門

相關新聞

致力本土IP發展　LINE明年下半年估推出三原創劇集

致力本土IP發展　LINE明年下半年估推出三原創劇集

LINE近年來持續拓展本土IP，也致力於推出影視作品，其中LINE WEBTOON每日漫畫目前也已經改編為劇集，除此之外LINE也透露「宅男打籃球」也已經結束選角階段，預計明年開拍，此外迷你影集「看看你有多愛我」以及紀錄片「沉睡的水下巨人」將於明年下半年後推出。

LINE「5組免費貼圖」限時開放下載！

LINE「5組免費貼圖」限時開放下載！

Hyundai小改款Tucson南韓上市！

Hyundai小改款Tucson南韓上市！

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

2023年台灣人最關注新聞排行出爐　「Me Too事件」登熱門榜首

2023年台灣人最關注新聞排行出爐　「Me Too事件」登熱門榜首

關鍵字：

LINE群組踢群加入翻群家族妨害電腦使用情緒勒索

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

丫頭出國脫了！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

楊丞琳失言4天首現身！

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面