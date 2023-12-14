兄妹3人創LINE群組生變！2人退出獨留小妹　她怒告2人結局曝

▲妹妹被踢出家族群組後，重新獲邀加入，卻發現兄姊都退群了。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓兄妹3人原本自創了1個家庭群組，但兄姊不滿小妹一直以情緒勒索方式，在群組內向兄姊借錢，姊姊一個不高興，把妹妹踢出群組，後來想想不對，又邀請妹妹家回群內，不過此時兄姊各自退群，妹妹不滿被提出拉進，控告姊姊涉嫌妨害電腦使用，台北地檢署檢察官調查認為，單純的LINE操作設定功能，無損電磁紀錄，14日處分不起訴。

據了解，陳姓兄妹3人都年約50歲，其中1對姊妹還是雙胞胎，3人創建LINE群的目的是用來交流手足情誼、討論家族事務，結果在父親過世後，妹妹開始在群組內不斷抱怨，過去父親對她偏心，兄姊都得到比較多、她現在過得比較差，希望兄姊能借錢幫她過生活。

兄姊們忍不住遭妹妹長期情勒借錢，大多採取已讀不回的方式，不予理會，直到日前，雙胞胎姊姊忍不住，把妹妹踢出群組，但隨後想想又覺得這樣可能惹出更多麻煩，所以再次邀請妹妹加回群組，但姊姊和哥哥接著就各自退群，留下妹妹1人。

妹妹憤而控告姊姊踢群的行為涉嫌妨害電腦使用罪，但檢察官調查認為，群組成員管理屬於通訊軟體LINE程式的設定與操作，無論是自己退群或被踢出，都不需要破解或取得妹妹的帳號密碼，也不會因此變更妹妹的電磁紀錄，與妨害電腦使用罪構成要件不符，因此處分不起訴姊姊。