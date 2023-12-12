致力本土IP發展　LINE明年下半年估推出三原創劇集

▲LINE預計明年下半年推出三原創劇集。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE近年來持續拓展本土IP，也致力於推出影視作品，其中LINE WEBTOON每日漫畫目前也已經改編為劇集，除此之外LINE也透露「宅男打籃球」也已經結束選角階段，預計明年開拍，此外迷你影集「看看你有多愛我」以及紀錄片「沉睡的水下巨人」將於明年下半年後推出。

LINE WEBTOON行銷經理王嘉綺表示，從2021年來LINE WEBTOON致力於推廣本土作品IP，今年也因此有所斬獲，目前也有許多作品翻譯成別的語言推展國外。此外LINE也持續進行影視化的改編，其中進展最快的是「黑盒子」，目前已經以短篇的形式在影展登場。

除了黑盒子之外，王嘉綺也透露 WEBTOON 上的熱門漫畫 「宅男打籃球」也已經結束選角階段，希望明年可以順利開拍，不過實際公布時間要看拍攝狀況而定。

她也提到，近年來致力發展台灣本土IP，創作者可以透過投稿新星的區域發表作品，如果LINE認為有發展空間，也會透過編輯進行聯繫，並且針對作者進行培訓計畫，進行類似劇情等大方向的建議與課程，但最大限度的給作者創作的空間。

除了漫畫改編的IP之外，LINE也透露，2022年初投資三部IP劇中也包含迷你影集「看看你有多愛我」以及紀錄片「沉睡的水下巨人」。這些劇集為LINE影視製作中心製作，除了LINE TV平台之外，也計畫販買版權給其他串流平台，讓創作者的作品被更多人看到。