LINE帳號防盜小撇步　官方提醒好友傳「2連結」千萬不要點

▲LINE官方提醒，遇到各項驗證需求都要多加留意。（圖／LINE）

記者高兆麟／綜合報導

帳號被盜是每個人的惡夢，除了造成麻煩，也不希望因為自己帳號被盜，使好友家人連帶被騙。LINE官方就發文提醒，遇到各項驗證需求都要多加留意，另外，如果要求用戶開啟移動帳號設定，也可能是詐騙，點進去將可能害帳號遭盜用。

近期不肖份子會假借各類時事名義，製作各種假網站，透過LINE聊天室、Facebook Messenger等方式偽裝為你的好友，以各種手法誘騙你在假網頁上填個資，填完後帳號就會馬上被盜走。

LINE提醒，個人資訊包括電子信箱、密碼、電話號碼、認證碼、身分證件等等，就算對方是好友或家人，也不要隨意共享，都是假的。

LINE也從未在非官方的管道提供任何「帳號驗證」或「輔助認證」的機制，更不會要求您在非官方平台上填入「LINE帳號密碼」、或是「認證碼」等資訊。

LINE也指出，如果要求用戶開啟「移動帳號設定」，請注意這可能是詐騙，只要打開移動帳號設定，將會導致帳號可以移動到詐騙人士手中，帳號將遭盜用且無法繼續使用，並被用來詐騙其他親朋好友，請務必謹慎開啟。

LINE表示，有任何疑似假消息或假網站，都請隨時利用LINE訊息查證官網確認，也可以加入LINE訊息查證官方帳號讓你隨時獲得最新資訊。