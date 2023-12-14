行人突闖紅燈「斑馬線狂奔」　駕駛大嘆心累，就怕哪一天沒煞住

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友投訴，他日前開車行經台北市士林區中正路時，看到前方有一名行人突然闖紅燈，飛奔通過斑馬線，嚇得包含他在內所有車輛緊急煞車，危險的場景讓他忍不住嘆「心很累，不知道哪一天會煞車不及」，影片一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「爆怨公社」貼出影片，可以看見他晚間7點開車行經台北市士林區中正路，綠燈準備通過一處行人穿越道時，有一名行人突然從左邊闖紅燈、飛奔通過斑馬線，嚇得他及其他車輛通通減速。

至於行人為什麼會突然闖紅燈，原來他把車違停在右側馬路，加上有員警正在車子旁邊開罰單，他才會無視號誌飛奔「救車」。危險的場景讓原PO忍不住感嘆「心很累，不知道哪一天會煞車不及」。

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▲行人闖紅燈跑過斑馬線，原因是他看見自己違停的愛車，正在被警方開罰單。（圖／翻攝自爆怨公社）

其他網友看了影片後紛紛表示，有人說，「這種人究竟該算違規行人，還是違停三寶」、「用跑的車還是會被開單，現在變成兩單，行人闖紅燈跟違規停車」、「行人的路權提升，行人守法素質也要跟著提升才行」。

也有人說，「行人絕對尊重，但是用跑的，是想陷害誰」、「不就是一張違停罰單幾百元，為了錢連命都不要了，敢違停就要有收罰單的準備啦」、「用力按下喇叭，他一定不敢罵你」、「三寶就是三寶，這種人不論開車還是當行人都危險啦」。