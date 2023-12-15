國民黨內參民調侯康配領先　費鴻泰曝1地區贏很多

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選進入倒數30天階段，國民黨主席朱立倫13日公布內參民調，表示侯康配已正式超越民進黨的賴蕭配，領先0.8個百分點。統計學博士、國民黨立委費鴻泰透露，國民黨內參民調沒有機構效應，從11月藍白破局之後，這是第一次領先，目前北北基領先幅度很大，中彰投贏不多，南部則是輸相對多一點。

▲國民黨內參民調，侯康配領先賴蕭配0.8個百分點。（資料趙／記者李毓康攝）

朱立倫13日在中常會上表示，國民黨每天都有做滾動式內參民調，13日正式出現黃金交叉，侯康配領先賴蕭配0.8個百分點，不過，國民黨的弱點在於20至40歲之間，以及雲嘉南、高高屏地區仍明顯落後，因此需要黨內外同志全力支持。

統計學博士、國民黨立委費鴻泰14日在政論節目《TVBS戰情室》中談及此事，他表示，這原本應該由黨主席朱立倫來講，但他可以透露一點點，國民黨內參民調比較不會受到機構效應影響，因為受訪者接起電話不知道是哪一個民調機構做的，畢竟各大民調大概都會有一定的機構效應，所以國民黨選擇不對外公布。

費鴻泰接著說道，以前主持新黨時，在郝龍斌參選立委的那屆選舉，他每天都在換民調公司的名字，目的是希望不要有機構效應，同時也會要求採訪員不能帶有情緒，因為一旦有情緒擺在裡面，又知道民調機構的話，就會產生機構效應，當時他們做了大概200多場，而國民黨用的樣本數比較大，就是為了內參。

費鴻泰強調，目前國民黨內參民調中，北北基地區領先幅度很大，中彰投雖然也贏了，但是沒有贏很多，南部則是輸相對多一點，「我們禮拜二晚上做（民調），禮拜三早上出來」，朱立倫曾在開會時跟大家講，11月23日藍白破局、24日登記、25日開始做內參民調，這次是第一次領先，「我們不需要去騙別人，因為是我們（是）內參，而且樣本數多，我們在交叉分析裡面才可以看到一些真實的狀況。」