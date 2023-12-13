國安局今年已通報700件假訊息　執行監聽都需經法院同意

▲國安局長蔡明彥。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

立法院朝野黨團13日繼續協商「113年度中央政府總預算案」，會中藍白陣營立委追問網路上流傳國人遭監聽一事。國安局長蔡明彥表示，假訊息的查處，處理原則在於假訊息若符合「惡、假、害」的要件，便會通報行政院相關部會進行即時澄清，今年迄今國安局已通報近700件假訊息至各行政單位。

在協商中，民眾黨立委邱臣遠、國民黨謝衣鳳及賴士葆等人都追問，近日在網路上流傳所謂國人遭到政府監聽，相關資訊真假難辨，要求國安局對此提出說明。

對此，蔡明彥表示，有關通訊監察部分，必須依照《通訊保障及監察法》相關規定，進行行政查核程序，並提交高等法院裁核，經法院同意後才能實施，相關作業均嚴守「依法行政」原則辦理。

至於暗網兜售資訊部分，蔡明彥說，最高檢察署已針對該個案進行偵辦，國安單位不適合進行評論，對於司法單位偵查過程及結果均予以尊重，有需要也會全力協助配合。

此外，針對假訊息，蔡明彥指出，處理原則在於假訊息若符合「惡、假、害」的要件，便會通報行政院相關部會進行即時澄清，今年國安局已通報近700件假訊息至各行政單位，有必要進行查處者，司法機關也會展開偵辦。