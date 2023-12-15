　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中摩天輪老漢推車男遭酸3分鐘快槍俠　醫4原因喊及格了！

記者黃翊婷／綜合報導

近日有一對男女在台中海線Outlet摩天輪車廂內上演活春宮，網傳的性愛影片大約3分鐘，引發社會議論，男主角甚至遭嘲諷是快槍俠。不過，鳳山李嘉文泌尿科診所醫師蘇信豪列出4點分析，例如緊張環境下有壓力、前戲需要時間等等，直言該男子的表現其實已經及格了，不算快槍俠。

▲▼台中港三井Outlet,MITSUI OUTLET PARK 台中港,海景摩天輪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲一對男女在台中海線Outlet摩天輪車廂上演活春宮。（資料照／記者蔡玟君攝）

鳳山李嘉文泌尿科診所醫師蘇信豪日前在臉書分享台中海線Outlet摩天輪活春宮的新聞，並列出4點分析，直言男主角其實不算是快槍俠，「以此人挑戰刺激的行為來說，有3分鐘才射精算是及格了喔，而且沒有困擾或挫折感，故不算是快槍俠。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

4點原因如下：

1、摩天輪一圈12分鐘，剛上去跟下來可能無法做遮擋、穿脫衣等動作，扣一扣時間剩更少。
2、野外露出屬於緊張環境，在有壓力下要持續興奮並完成性交全程是不容易的。
3、前戲也很重要，不論是口交或讓女性陰道濕潤方便插入，也是需要時間。
4、此人採老漢推車體位到射精3分鐘已達標。根據研究，亞洲男性插入到射精75％約3至4分鐘。

蘇信豪進一步解釋，良好的性互動從前戲、性交、到完事，理想時間是30分鐘，以前醫學對早洩定義眾多，從進入陰道1至5分鐘後射精都有說法，依據最新《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-V）對早洩的定義是，「當插入性活動開始，尚未想射狀況下，大約1分鐘內便射精」，而且症狀持續6個月以上，並造成個人性生活困擾、挫折，或與伴侶出現溝通障礙等現象。

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲蘇信豪認為，良好性互動的理想時間為30分鐘。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

蘇信豪也提醒，早洩其實可以治療，包含行為治療、口服藥、噴劑、手術，與伴侶的關係及動作技巧也會影響到性愛品質，若民眾有這方面的困擾，可以與伴侶一起尋求性治療師的分析及教學，或到泌尿科就診，畢竟野外露出有妨礙風化的嫌疑，建議還是不要做比較好。

泌尿科醫師戴槐青也提到，照學術定義來說，早洩分兩種，一種是天生，因為是第一次性經驗、1分鐘就射精；第二種是後天，感覺自己很正常，但可能因為攝護腺發炎等原因，定義是3分鐘，不過，這僅是學術定義，一般臨床上大多不適用。

戴槐青表示，早洩除了時間問題之外，要不要就醫還有兩大條件，包括有沒有辦法控制射精，以及有無因為時間短，造成雙方生活壓力或障礙，導致彼此不愉快，若時間很短，但兩人都很快樂，其實就沒什麼關係。

愛愛撐不久？被嫌不夠猛？天菜醫釋放「完美性愛技」讓你越做越愛

▲享受性愛練了再上：強化升級運動11講。（圖／ETtoday學習雲）

ET快訊
美麗島民調／差距縮小！侯康僅輸賴蕭4個百分點　北北基桃竹苗全
士林20歲短褲妹　被貨車撞翻「滾數圈」
500萬業績叫賣哥離婚！　離婚條件曝光了
高雄男12樓墜落慘死　母見兒屍崩潰痛哭
快訊／陸商務部提前公布！　認定台對陸貿易壁壘
快訊／啞鈴弒父...母「只剩兒子」求輕判　國民法官判決出爐
2023年10對明星離婚！徐若瑄9年情破裂　Makiyo終結
今晚變天！專家示警：下周二迎入冬最強冷低溫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

筷子「1設計」藏超多細菌！比馬桶蓋髒7倍　醫：免洗筷毒又髒

管中閔曬童年帥照「能認出我嗎？」　網狂點名1位：神韻有像

明天起溫度驟降！專家：3波強烈冷氣團接力　冷到明年1月初

挺《帝王條款》國中生！網連署活動「共收8435封信」一天達陣

未來一周3波急凍時程「最低溫跌破10度」　又有熱帶擾動發展

台中摩天輪老漢推車男遭酸3分鐘快槍俠　醫4原因喊及格了！

今晚變天！兩波冷空氣凍一周　專家示警：下周二迎入冬最強冷低溫

暖冬效應「杜鵑花開了」！台大杜鵑花節恐提前到2月下旬

快訊／國道一號高架3車追撞　回堵1公里

世新學生的最愛！　景美夜市「40年老字號」將熄燈

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

隨機砍人畫面曝！3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

ET民調／侯康配34.8％緊追賴蕭配 ｜20231214 ET午間新聞

楊丞琳失言風波首現身

筷子「1設計」藏超多細菌！比馬桶蓋髒7倍　醫：免洗筷毒又髒

管中閔曬童年帥照「能認出我嗎？」　網狂點名1位：神韻有像

明天起溫度驟降！專家：3波強烈冷氣團接力　冷到明年1月初

挺《帝王條款》國中生！網連署活動「共收8435封信」一天達陣

未來一周3波急凍時程「最低溫跌破10度」　又有熱帶擾動發展

台中摩天輪老漢推車男遭酸3分鐘快槍俠　醫4原因喊及格了！

今晚變天！兩波冷空氣凍一周　專家示警：下周二迎入冬最強冷低溫

暖冬效應「杜鵑花開了」！台大杜鵑花節恐提前到2月下旬

快訊／國道一號高架3車追撞　回堵1公里

世新學生的最愛！　景美夜市「40年老字號」將熄燈

侯友宜課輔政見挨批討好選票　賴競總：侯才在害台灣下一代

大谷翔平加盟道奇記者會　全程內容、問答一次看完

油價要降了！　下周汽油每公升擬調降0.3元

工人偷商圈小吃店捐款箱「網咖包整夜」　超扯理由曝：沒領到工資

同事請假理由「阿嬤加護病房插管」　隔天祖孫吃火鍋被巧遇…下場慘了

普丁替身首度曝光！質問本尊「有多少分身」　觀眾全笑了

中央蓋的社宅已超過地方　陳建仁：目標2032達成100萬戶

全聯高麗菜限時4天「1顆35元」！蔬菜3包現折20　火鍋肉片下殺

狠批趙少康「做這事不入格」挨告　郭璽反擊質疑新黨競選經費流向

Stray Kids溜去廁所突然得獎！　被喊到名字⋯拔腿狂奔回舞台

胖柴梳毛刷至特定部位　秒露微笑酥麻到全身抖

生活熱門新聞

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

曾獲文協獎章　華陶窯主陳文輝病逝享壽80歲

Cheap要求追回獎項　呂秋遠：憑什麼？

桃園人行道畫路中央　交通局火速塗銷

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

明「極地大陸氣團」來襲　北台驟降濕冷10℃

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

交往10年沒愛愛過！妹子開口也被拒

讚《帝王條款》出色　呂捷心疼國中生

2024年三生肖財運最旺

全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

「4星座」過年前全面轉運！

國中生畫〈帝王條款〉！美女律師發聲力挺

好市多1甜點「史上最好吃」！會員推：孩子很愛

更多熱門

相關新聞

台中冒出一堆「數字」預售案　網友笑：懶得想案名嗎？

台中冒出一堆「數字」預售案　網友笑：懶得想案名嗎？

台中不動產近幾年突然冒出一堆數字案名，更出現許多建案廣告大玩數字密碼，就有網友上網發問，現在是懶得想名字嗎？專家則表示，利用一個「大額」數據勾起消費者好奇心，進而增加網路上的討論度、個案的詢問率、以及進場賞屋的來客量。

《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！

《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！

日籍男外遇按摩妹　正宮跨海提告獲賠30萬

日籍男外遇按摩妹　正宮跨海提告獲賠30萬

熱門推案區頻現地板價搶客　專家勸「有條件出手」

熱門推案區頻現地板價搶客　專家勸「有條件出手」

備取超夯台中社宅　1小時後「No1變No14」

備取超夯台中社宅　1小時後「No1變No14」

關鍵字：

摩天輪台中

讀者迴響

熱門新聞

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

開除正妹秘書！霸氣女董：只想當網紅

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

快訊／麥當勞宣布喊漲！

余天傳退出綠營輔選　黃揚明曝原因

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

叫賣哥葉昇峻離婚！　妻否認「外人介入」曝原因

中國百萬女網紅轟曼谷紅燈區　遭警方傳喚

國中小情侶偷嚐禁果！誕下死嬰埋院子慘了

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

台南年輕人不愛透天？在地人笑：都快露天了

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面