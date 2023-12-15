台中摩天輪老漢推車男遭酸3分鐘快槍俠　醫4原因喊及格了！

記者黃翊婷／綜合報導

近日有一對男女在台中海線Outlet摩天輪車廂內上演活春宮，網傳的性愛影片大約3分鐘，引發社會議論，男主角甚至遭嘲諷是快槍俠。不過，鳳山李嘉文泌尿科診所醫師蘇信豪列出4點分析，例如緊張環境下有壓力、前戲需要時間等等，直言該男子的表現其實已經及格了，不算快槍俠。

▲一對男女在台中海線Outlet摩天輪車廂上演活春宮。（資料照／記者蔡玟君攝）

鳳山李嘉文泌尿科診所醫師蘇信豪日前在臉書分享台中海線Outlet摩天輪活春宮的新聞，並列出4點分析，直言男主角其實不算是快槍俠，「以此人挑戰刺激的行為來說，有3分鐘才射精算是及格了喔，而且沒有困擾或挫折感，故不算是快槍俠。」

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4點原因如下：

1、摩天輪一圈12分鐘，剛上去跟下來可能無法做遮擋、穿脫衣等動作，扣一扣時間剩更少。

2、野外露出屬於緊張環境，在有壓力下要持續興奮並完成性交全程是不容易的。

3、前戲也很重要，不論是口交或讓女性陰道濕潤方便插入，也是需要時間。

4、此人採老漢推車體位到射精3分鐘已達標。根據研究，亞洲男性插入到射精75％約3至4分鐘。

蘇信豪進一步解釋，良好的性互動從前戲、性交、到完事，理想時間是30分鐘，以前醫學對早洩定義眾多，從進入陰道1至5分鐘後射精都有說法，依據最新《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-V）對早洩的定義是，「當插入性活動開始，尚未想射狀況下，大約1分鐘內便射精」，而且症狀持續6個月以上，並造成個人性生活困擾、挫折，或與伴侶出現溝通障礙等現象。

▲蘇信豪認為，良好性互動的理想時間為30分鐘。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

蘇信豪也提醒，早洩其實可以治療，包含行為治療、口服藥、噴劑、手術，與伴侶的關係及動作技巧也會影響到性愛品質，若民眾有這方面的困擾，可以與伴侶一起尋求性治療師的分析及教學，或到泌尿科就診，畢竟野外露出有妨礙風化的嫌疑，建議還是不要做比較好。

泌尿科醫師戴槐青也提到，照學術定義來說，早洩分兩種，一種是天生，因為是第一次性經驗、1分鐘就射精；第二種是後天，感覺自己很正常，但可能因為攝護腺發炎等原因，定義是3分鐘，不過，這僅是學術定義，一般臨床上大多不適用。

戴槐青表示，早洩除了時間問題之外，要不要就醫還有兩大條件，包括有沒有辦法控制射精，以及有無因為時間短，造成雙方生活壓力或障礙，導致彼此不愉快，若時間很短，但兩人都很快樂，其實就沒什麼關係。

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