逆轉「台灣最難吃泡麵」形象？全新双響泡「沙茶鍋燒湯麵」開箱實測！

▲双響泡近期推出全新「沙茶鍋燒湯麵」，網友品評大讚好吃，成功逆轉品牌形象。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

慘遭網友評為「台灣最難吃泡麵」的双響泡，過去曾多次被酸，就算疫情警戒、颱風時期物資被搶光，仍在貨架上「屹立不搖」。然而，近期推出全新口味双響泡「沙茶鍋燒湯麵」後，據傳已成功逆轉泡麵評價，獲網友狂刷一片好評：「很像鍋燒意麵的味道」、「沙茶誠意滿滿」、「這個吃一次後就ㄉㄧㄠˊ住了」、「超好吃」，為了解双響泡新口味是否真的變好吃，東森新媒體ETtoday小編們特別進行開箱實測，看看網友說的到底是真是假。

▲為了解双響泡新口味是否真的變好吃，東森新媒體ETtoday小編們特別進行開箱實測（由右至左為小編ABCD）。

為徹底調查双響泡全新「沙茶鍋燒湯麵」是否真的變好吃，特別集結4位小編進行試吃，並按照指示「將調味粉包撕開倒入碗內，加入沸騰開水至水線，蓋上碗蓋保持三分鐘後拌勻食用」。

等待期間小編聊起對網路負評印象深刻，也分享過去對双響泡的認知：A小編先是直搖頭說：「以前的双響泡，真的不好吃，湯頭調味不行」，B小編則反駁：「個人覺得双響泡味道明明還OK，沒有到史上最難吃的程度」，而C小編認為：「双響泡以前最大的問題出在湯頭偏淡、很沒味道，常常吃了一口就想丟掉」，D小編則表示：「以前純粹是因為双響泡有兩塊麵、俗擱大碗，吃了有飽足感才會買，對味道沒有太多印象，反正可以自己加蛋加起司調味，還可以」。

▲A小編試吃發現沙茶湯頭與麵條完美融合，整體吃起來很討喜。

▲C小編大讚双響泡沙茶鍋燒湯麵的沙茶香氣爆擊味蕾，湯頭好喝！

3分鐘後，一開碗評測双響泡沙茶鍋燒湯麵時，有小編先注意到湯頭看起來油油亮亮，香氣十足，陸續開吃後，意外獲得一片好評！

A小編表示：「主打沙茶口味真的很聰明，因為沙茶本來就鹹香度很夠、很討喜，沙茶湯頭與麵條完美融合，真的變好吃了！」B小編大讚：「吃起來麵條QQ的，沙茶會完整包覆在麵條上，讓麵條吃起來更有味道，湯也好喝，有像鍋燒麵！」C小編也表示顛覆對双響泡的印象，改口大讚：「好吃耶！沙茶香氣直接爆擊味蕾，湯頭喝起來也很鮮，真的像是網友說的鍋燒麵感十足，而且用微微的辣更提味，冬天喝起來很暖很舒服！」重視飽足感的D小編也認同：「兩塊麵吃得飽又不膩，這款直接吃很可以，不用另外調味了，湯頭夠香好喝，麵也更好吃了！」

▲双響泡沙茶鍋燒湯麵採用濃郁双醬及海鮮風味湯頭，搭配久泡不爛的Q彈麵體，收服小編群。

深入了解產品說明，發現双響泡沙茶鍋燒湯麵添加香濃沙茶醬與蝦味醬，以双醬黃金比例增添風味，讓濃郁口感點綴蔬菜清甜，並加入鯿魚、蛤蜊使湯頭香甜回甘，同時添加海帶芽讓湯頭尾韻回甘、順而不膩，並採用Q彈有勁的双塊麵體，久泡也不易爛，成為一整碗高CP值的沙茶鍋燒湯麵。

今年初曾推出自嘲影片，將所有負評列好列滿，並且痛定思痛鑽研廚藝，最後順利發表全新口味「沙茶鍋燒湯麵」，不只令網友看了感動，評價反而谷底翻紅，加上全新的沙茶鍋燒湯麵好吃程度彷彿開外掛，用實力令眾人改觀狂刷大量好評，紛紛用新台幣下架支持双響泡，成為相當勵志的現代寓言。