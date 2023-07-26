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一起喝喝笑，過濾負能量！Q萌微笑動物「可愛爆擊」登錄發票再抽哀鳳手機

▲▼味丹竹炭水。（圖／記者周宸亘攝）

▲多喝水鹼性竹炭水與臺北市立動物園推出期間限定的療癒動物包裝，一面是Ｑ版的卡通畫像，另一面則是萌爆的動物本尊，今夏就跟著「一起喝喝笑，過濾負能量！」（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

煩躁的暑氣、堆積的報告、超有壓力的會議接連而來，一天當中總有些時刻讓人感到疲憊壓抑，甚至無法好好伸展呼吸，這時格外需要一個出口讓人拋開負面情緒、重拾好心情！沒問題，多喝水鹼性竹炭水聽到現代人的心聲，今夏與臺北市立動物園合作推出5款限量聯名的療癒動物包裝。只見原本熟悉的率性竹炭黑設計，多了露出呆萌笑容的大貓熊、小貓熊、無尾熊、歐亞水獺以及臺灣黑熊，放幾瓶在辦公室或電腦旁，彷彿站在動物園現場「搖滾區第一排」，心情煩悶、精神不濟時，只要抬頭與牠們「確認眼神」被動物毫無心機的模樣深深撫慰，嘴角就會不禁微微上揚、露出會心一笑，原本糾結的情緒也逐漸舒緩開來，為身心重新注入滿滿的活力與能量。

▲▼味丹竹炭水。（圖／記者周宸亘攝）

▲五款各有特色的Ｑ萌動物不知該如何下手嗎？小朋友才做選擇，大人全都要！錯過就不再的限定包裝，自然要收就收一整套。

多喝水的好處眾所皆知，但有時一不小心忙過頭，就容易把無色無味的水拋在腦後，誰能幫現代人過濾不必要的雜質，並滋潤就快枯竭的身心靈？身為竹炭水市場領導品牌的「多喝水鹼性竹炭水」特別在此時站出來，以「甘甜竹炭水＋超Ｑ動物＋療癒笑容」締結神秘魔法！扭開瓶罐，咕嚕咕嚕喝下以竹炭過濾的沁涼埔里甘泉，甘甜好喝的水質加上過濾後更容易讓人體吸收的水分子，打造趕跑壞情緒的代謝力，只要喝口水、笑一下就能過濾負能量，好心情自然湧上心頭。

▲▼味丹竹炭水。（圖／記者周宸亘攝）

▲「喝水讓你心情更好！」不少研究指出，日常生活常見的煩躁、精神疲憊、判斷力變差等症狀，其實與喝水習慣很有關係。

「多喝水鹼性竹炭水」近年來投入許多資源參與臺北市立動物園「動物認養計畫」，希望能以自身品牌影響力，帶動更多民眾對於保育工作的關注，一起守護瀕危野生動物。值得一提的是，此次期間限定的5款聯名包裝，每隻都是需要細心呵護的保育生物，讓民眾「多喝水」的同時，也能一起關注並支持動物園的認養保育計畫。

▲▼味丹竹炭水。（圖／記者周宸亘攝）

▲被可愛動物、療癒笑容爆擊的同時，也別忘了關注動物園的認養保育計畫。

「你這麼可愛，為什麼要被為難？」心情鬱悶、怨嘆不斷時，除了滑FB、IG看幽默語錄或心靈雞湯，也推薦來瓶「多喝水鹼性竹炭水」，跟著「一起喝喝笑，過濾負能量」！即日起至2023/8/31，只要購買多喝水鹼性竹炭水全系列商品任兩件，前往活動官網登錄發票即可參加抽獎，最大獎是讓人眼紅的iphone 14 pro！不僅如此，幸運兒還有機會可以把「超Ｑ動物聯名抱枕」和「Airpods pro第二代」帶回家。

活動詳情請見
多喝水MORE WATER粉絲專頁
https://www.facebook.com/morewaterofficial
多喝水官方 IG
https://www.instagram.com/morewater_tw
登錄發票活動網站
https://reurl.cc/r50nL4

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