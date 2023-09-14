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大玩高粱特調DIY！戰酒黑金龍巡迴體驗車全台試飲　口感驚豔民眾

▲▼味丹戰酒量販巡迴車活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲味丹「戰酒黑金龍」全台走透透的巡迴體驗車活動，祭出3款冰爽微醺調酒吸引民眾嚐鮮。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

小酌高粱不再是老爸專屬的權利，味丹「戰酒黑金龍」打破以往純飲高粱的習慣，化身最潮調酒基底，透過全台走透透的巡迴體驗車活動，祭出3款冰爽微醺的調酒，並讓民眾動動手DIY調酒增加體驗趣味性，每到週末活動日皆吸引人潮搶至指定賣場嚐鮮。今年中秋歡樂相聚時刻，你也能hold住全場，化身潮chill的私家調酒師，與親友一起品飲「戰酒黑金龍」，享受大人味的時髦特調。

▲▼味丹戰酒量販巡迴車活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲榮獲國際烈酒競賽金牌三連霸的「戰酒黑金龍」酒體紮實且層次豐富，少了印象中的辛辣感，民眾可透過試飲活動體驗。

對於高粱的印象還停留在純飲時的濃郁酒香及辛辣口感嗎？榮獲國際烈酒競賽金牌三連霸的「戰酒黑金龍」酒體紮實且層次豐富，蘊涵梅子、堅果、蜂蜜與辛香料的混合口感，少了印象中的辛辣感，反而散發水梨與春天花香氣息，存放冰箱以凍飲方式品飲，入口轉化為柔順清甜的爽口花香氣息，令人讚不絕口，也因此相當適合做為特調酒飲的基酒，增加品飲樂趣。

▲▼味丹戰酒量販巡迴車活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲為推廣「戰酒黑金龍」爽口百搭的特性，此次全台巡迴體驗活動特別設計「鐵漢柔情」、「百戰百勝」及「梅涼心」等3款特調。

為推廣「戰酒黑金龍」爽口百搭的特性，此次全台巡迴體驗活動特別設計「鐵漢柔情」、「百戰百勝」及「梅涼心」等3款特調酒譜，搭配味丹品牌旗下SUAN蜜桃紅茶氣泡飲、MORE百香果風味氣泡水及古早味烏梅汁等常見的飲料作為調酒素材，讓民眾DIY發揮創意調製個人喜愛的特調酒飲，擔綱「一日調酒師」體驗。

▲▼味丹戰酒量販巡迴車活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全台走透透的巡迴體驗車，每到週末活動日皆吸引人潮搶至指定賣場嚐鮮。

▲▼味丹戰酒量販巡迴車活動。（圖／記者周宸亘攝）

現場體驗民眾紛紛表示：「原來調酒比想像中容易」、「加入大量冰塊及氣泡水消暑又好喝」、「沒想過高粱也可以這樣喝，很有趣」、「與印象中爸爸在喝的高粱味道完全不一樣」、「凍飲方式喝起來口感和香氣都很清爽」，試飲體驗後大大顛覆了眾人對於品飲高粱的印象。

▲▼味丹戰酒量販巡迴車活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲調酒師York(圖右)認為戰酒黑金龍有別於傳統高粱的麥味與濃郁酒感，酒體爽口清香，相當適合作為基底酒，推薦民眾可在家自行發揮創意。

調酒師York分析三款特調酒飲的特性：若喜愛妹酒的清爽口感首推「鐵漢柔情」，以戰酒黑金龍搭配蜜桃紅茶氣泡飲及檸檬片，當滿滿的蜜桃茶香結合濃郁氣泡衝擊，一喝瞬間沁涼消暑；「百戰百勝」則是以戰酒黑金龍搭配百香果風味氣泡水、百香果汁及薄荷葉，喝起來酸酸甜甜、果香感濃郁順口，是巡迴以來最受民眾喜愛、點單率最高的品項；酒感較重的「梅涼心」則是以戰酒黑金龍搭配古早味烏梅汁、烏梅，搭配大量冰塊喝起來像是高級梅酒飲，尾韻深厚令人回味無窮。

▲▼味丹戰酒量販巡迴車活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲戰酒黑金龍巡迴體驗車活動，讓民眾在調酒師的指導下，體驗DIY調酒的樂趣。

York認為戰酒黑金龍有別於傳統高粱的麥味與濃郁酒感，酒體爽口清香、適口性高，相當適合作為基底酒，若民眾想用戰酒黑金龍發揮創意自行調酒也很簡單，利用平時容易取得的飲品素材，取120~150ml左右搭配15ml的戰酒黑金龍及沁涼冰塊即可完成，也許今年中秋烤肉時，消費者就能將柚子入酒，創作出你的獨家特調，絕對應景指數爆棚。

▲▼味丹戰酒量販巡迴車活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲今年中秋節可送長輩特窖陳高經典酒款，成為體驗又醉對味的好禮。

此外，正在煩惱中秋節老是送月餅了無新意？今年也可試試看送長官或長輩特窖陳高經典酒款，比戰酒黑金龍多3年的陳年酒香，入口時的酒感較重、香氣豐厚帶勁，讓品飲者能享受更為豐富多變的口感層次，霸氣的黑金配色包裝讓收禮者感到滿滿的尊榮感，成為體面又"醉"對味的中秋好禮。

更多詳情請上「戰酒黑金龍」Facebook粉絲專頁官網
全聯、家樂福、大潤發、愛買、7-11、菸酒專賣店及各大超市熱賣中

全台巡迴體驗車場次資訊請見：http://battlespirits.k38.com.tw/NewsDetail.html?selectedItemIndex=3

▲▼戰酒黑金龍巡迴體驗車活動。（圖／業者提供）

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