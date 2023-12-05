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台灣「最難吃泡麵」大翻身？　這口味震驚一票人：像鍋燒意麵

▲網友驚呼，新口味不錯吃。（圖／翻攝自臉書／泡麵公社 泡麵俱樂部）

▲網友驚呼，新口味居然還不錯吃。（圖／翻攝自臉書／泡麵公社 泡麵俱樂部）

記者周亭瑋／綜合報導

被評為「台灣最難吃泡麵」的双響泡，今年初曾推出自嘲影片，將所有負評列好列滿，引起一陣討論。沒想到，一名網友昨日發文驚呼，双響泡的新口味竟然不錯吃，而不少人也留言附和，表示很像鍋燒意麵的味道。

網友昨在「泡麵公社 泡麵俱樂部」PO文，貼出双響泡新品「沙茶鍋燒湯麵」的照片，並驚訝地說「這個口味竟然...不錯吃。很鍋燒意麵，沙茶誠意滿滿。」

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而許多人也紛紛回應，「這個吃一次後就ㄉㄧㄠˊ住了」、「這碗可以，但沒什麼配菜」、「超好吃」、「味道很沙茶，雨天吃很對味」、「就當鍋燒意麵吃，現在外面的鍋燒意麵也不便宜」、「這個口味真的好吃」；當然，仍有網友不買單，吐槽「麵體不好吃」、「麵太少」。

在過去，双響泡曾多次被酸，是台灣最難吃的泡麵，就算疫情警戒、颱風時期物資被搶光，它們仍在貨架上「屹立不搖」。

▲網友驚呼，新口味不錯吃。（圖／翻攝自臉書／泡麵公社 泡麵俱樂部）

▲双響泡「勇者之路」廣告。（圖／翻攝自YouTube／vedan taiwan）

有趣的是，業者今年1月間祭出廣告自嘲，對於各種抨擊言論，像是「湯頭調味不行」、「麵體太軟爛」、「敢吃是勇者」、「味道詭異」、「怪怪的」、「湯頭沒香氣」、「真心建議...停售吧」全放上影片，先是正能量喊話「只有改變，才能贏回信任」，接著趁勢推出新口味「沙茶鍋燒湯麵」，沒想到時隔11個月，終於有消費者給予正面評價。

值得一提的是，「美國泡麵達人」里納許（Hans Lienesch）上個月針對台灣泡麵，公布他心目中的前10名，其中冠軍由阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔」拿下，至於第2到10名，則依序為老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」、大拙匠人「極上花雕雞腿麵」、阿舍食堂「老饕半筋半肉牛肉麵」、元鍋JOHN's「蔥油香拌麵」、面相館「蒟蒻杯麵」、小廚師慢食麵「泰式綠咖哩雞」、小夫妻拌麵 「雞肉飯風味乾拌麵」、老媽拌麵「芥末堅果珍珠拌麵」、漢來美食「來拌麵：椒麻醬香」。

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