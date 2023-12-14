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《帝王條款》惹議！美術師翻參賽簡章　「評選條件」曝：獲獎合理

▲東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽特優獎，但被網紅砲轟為醜化台灣行人，引發熱議。對此，桃園立委候選人、市議員彭俊豪在發聲力挺學弟妹，畫作選擇主題受到網路的指摘，進而否定創作，這其實完全沒有必要，更不用上綱到什麼歧視性的言論，藝術創作是自由的，相信是我們絕大多數人的共識和價值。 。（圖／翻攝臉書）

▲作品惹爭議。（圖／翻攝臉書）

記者施怡妏／綜合報導

東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽漫畫類特優獎，卻被網紅Cheap砲轟，這是在醜化台灣行人，引發兩派論戰，美術老師「皮皮老師」（賴育立）看完比賽規章後，發現規章裡並沒有強調是宣導交通安全法規，是純粹就美術性、創意性和技巧性的繪畫比賽，也呼籲大家「別太責難孩子」。

臉書社團有近6萬人追蹤的「皮皮老師」發文，看了「112學年度全國美術比賽（漫畫類）」的簡章，了解評選標準為何，他看完後指出，沒有刻意強調漫畫類要宣導交通安全或法規，「因此這是個純粹就美術性、創意性和技巧性的繪畫比賽」。

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該名學生的作品，「空間設計、畫工、用色、人物及張力表現」都相當成熟、突出，「尤其是畫面中每個人物的角度、姿態、表情都不同，畫面中有不同的交通工具，還有那位...帝王和烏龜」，單憑這張作品的美術表現，就可以進入得獎之列。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書社團）

▲皮皮老師去翻參賽簡章。（圖／翻攝自臉書社團）

皮皮老師認為，作品會被評選為「特優」，是因為繪畫作品本身優異的表現，也許評審覺得畫作的確呈現出，保護行人的法規出現後，部分國人的心聲跟看法，「這是一幅可以引發大家好好重視、深思與討論這個議題與法規的好作品，別太責難孩子」。

對此，網友們也稱讚學生畫得很好，「我也支持該學生繪製的精美作品」、「孩子想像力和創造力無價，為何要搞得那麼複雜」、「我也是覺得，應該單純就畫畫方面討論才對」、「希望孩子可以看到這篇鼓勵他的文章，繼續創作，不要因為一些不理性的攻擊語言而受傷」。

本文獲得「皮皮老師 賴育立」授權提供轉載。

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