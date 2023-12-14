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前進大馬！東森直播結合就醬播　邀請馬來西亞直播天后慧爺來台開播

東森直播Channel 5,東森直播,東森嚴選,東森購物,就醬播,馬來西亞,大馬,慧爺（圖／記者洪菱鞠攝）

▲大馬直播天后慧爺（右2）受到東森直播Channel 5 王世均執行長（中）和王辭笙營運長（左1）力邀首度來台與東森直播一姊孫沛（左2）合體開賣，公司總經理Donny東尼（右）全程相陪。（圖／東森直播Channel 5 提供）

消費中心／綜合報導

東森購物直播電商結合「就醬播」前進東南亞市場，13日晚間特地邀請到「大馬直播天后」慧爺和東森直播Channel 5「直播一姊」孫沛直播開賣，僅3小時就創下百萬銷售佳績。慧爺昨日精挑東森嚴選商品「天選之泉鹿胎盤膠囊」、「時間之泉 玻尿酸若返錠」、「妍之初 專利全視界滋養升級葉黃素」等保健商品熱情推薦給大馬粉絲們，開播舉手投足盡展直播天后霸氣架式。

東森直播Channel 5王世均執行長表示，「東森集團總裁王令麟在去年底，即宣布2023年集團策略就是變、變、變，首變就是宣誓全力發展直播電商，不只台灣，還包括東南亞、香港及大陸市場，在今年已經創下7億業績，我們希望將東森嚴選好商品帶給東南亞的消費者，東森直播電商要開啟雙向商品交流，也要進一步拓展東南亞市場。」

慧爺表示，「東森嚴選品質，直播主嚴選東森。我們的責任就是要替粉絲們把關挑選最好的商品，我們是看東森節目和ETtoday新聞長大的，東森長期經營媒體和零售，以客為尊的服務理念、東森嚴選的堅持，正是我們需要的，所以慧爺嚴選東森，事實上，我們非常開心可以和東森合作，東森在大馬是闔家大小都家喻戶曉的知名品牌，特別感謝王世均執行長親自到馬來西亞的邀請，讓我們感受到東森最大的誠意。」

東森直播Channel 5,東森直播,東森嚴選,東森購物,就醬播,馬來西亞,大馬,慧爺（圖／記者洪菱鞠攝）

▲大馬直播天后慧爺開播，舉手投足盡展直播天后霸氣架勢。（圖／東森直播Channel 5 提供）

「慧爺」本名吳嘉慧，馬來西亞柔佛人，是馬來西亞首位開直播帶貨的女直播主，在馬來西亞直播圈被譽為「直播始祖董事」，15歲就生子當媽媽，為母則強，為了扛起家裡的生計，慧爺從起初一支手機「兩人直播打天下」，到如今刷下每年4500萬令吉營收的黃金紀錄，迄今團隊規模擴大至34人，更開設FB粉專「HuiYea慧爺」累計4.5萬名粉絲，她的直播風格自然親切豪邁接地氣，叫賣聲量宏亮，也相當大手筆寵粉，直播中隨時隨地人來瘋，盡情做自己，甚至當場吃播給粉絲們看，因此受到很多大馬粉絲的熱情支持，場場直播至少數千人同時觀看。

東森直播Channel 5,東森直播,東森嚴選,東森購物,就醬播,馬來西亞,大馬,慧爺（圖／記者洪菱鞠攝）

▲大馬直播天后慧爺熱力開賣「天選之泉鹿胎盤膠囊」。（圖／東森直播Channel 5 提供）

★慧爺粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100088538881895
★慧爺IG：https://www.instagram.com/huiyea006/

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