大馬侯友宜後援會成立　逾百台商喊凍選

▲侯友宜二哥侯明鋒（左三）出席馬來西亞侯友宜後援會。（圖／翻攝自Facebook／吳亮儀，下同）



文／中央社

馬來西亞侯友宜後援會13日成立，並由中國國民黨籍總統參選人侯友宜二哥侯明鋒出席代表授旗，逾百台商喊凍選。他並希望台商踴躍返鄉投票，為台灣的民主投下神聖一票。

馬來西亞侯友宜後援會13日晚間在宜必思酒店（Ibis Hotel）舉行馬來西亞侯友宜後援會成立大會，包括立法委員溫玉霞、游毓蘭，以及獲國民黨提名不分區立委的嘉義縣婦女會理事長吳亮儀等人均出席大會。

侯明鋒對與會台商表示，這次來到馬來西亞希望能夠鼓勵台商返鄉投票，藉由台商與家人以及周遭親友影響力，為台灣的民主投下神聖一票。

他指出，希望藉由這次海外後援會場合讓台商們充分了解侯友宜的個人性格，相信是目前所有總統參選人中最適當、最具資格、也是最為穩定能擔任台灣總統的最佳人選。

侯明鋒認為，侯友宜從過去迄今的施政措施，莫不重視人民權益、生命安全保護，尤其，有關國際方面的論述更是以台灣為優先。

他也以目前台灣面臨困境為例，說明目前的執政黨民主進步黨過去8年執政毫無建樹，各種貪污弊端叢生，國民黨需要撥亂反正。

在海外台商角色部分，侯明鋒說，台商與台灣經濟發展息息相關，但台灣經濟發展在這幾年相當停滯，薪資沒有上升，也沒有任何的重大建樹，預算編列也沒有照顧人民，諸如疫情爆發時，各種物品都缺乏，這些都是目前台灣所面臨的困境。

吳亮儀並說，馬來西亞是國民黨在海外的最後一站輔選行程，從11月開始已陸續到越南、菲律賓、印尼與泰國爭取台商與僑胞支持。

馬來西亞侯友宜後援會會長丁重誠強調，台商是台灣在海外的堅強後盾，明年的總統大選攸關台灣的民主化工程，台商一向非常關心台灣的未來發展與今後所要面對的挑戰，也希望台商能踴躍返鄉投票。