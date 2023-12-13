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朋友下體臭爆…仰臥起坐「惡臭竄出來」！妹子哀怨：走路也有味道

私密處,下體,陰道。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO發現朋友的下體很臭。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

如果私密處沒有清潔乾淨或是生病感染，可能飄出異味。一名女網友就抱怨，最近覺得朋友的下體飄出臭味，尤其體育課幫忙仰臥起坐壓腳的時候，味道更是直接衝出來，讓她無法忍受，不知道該怎麼辦？文章曝光後，網友紛紛給出建議，「推薦她私密處清潔吧」、「交情夠好就直接聊聊」。

原PO在Dcard發文表示，最近發現朋友走路的時候，下體都會飄出臭味。前幾天體育課在測仰臥起坐，她幫對方壓腳的時候，味道更直接衝出來，她當下只好閉氣撐過那1分鐘，「平常坐在旁邊和走在一起也都是那個味道」，不過對方似乎沒有發現自己飄出異味，讓她不知道該怎麼辦。

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運動,健身,減肥,減脂,瘦身。（圖／達志／示意圖）

▲原PO透露，幫朋友壓腳的時候會聞到異味。（圖／達志／示意圖）

不少人看到後紛紛建議，「想辦法婉轉的表達吧，很多時候本人自己聞不到」、「如果你把她當朋友，如果她真的臭成這個程度了，趕快跟她說，看有什麼方法可以解決」、「送她一罐蔓越莓 ，然後附上推薦的婦產科醫生名片」、「約她去逛街，看妳平常有在用的私密處清潔，說要不要一起湊折扣，女生用這個好很多」、「我是覺得交情夠好的話可以私下跟她聊聊，建議她私密處感染的話要看婦產科」。

也有網友好奇，「怎麼知道是下體發出來的臭味？」原PO回應，因為味道真的很濃烈且明顯，「濃到就是可以很明確地鎖定出它的源頭，而且是一個非常特殊、身體其他部位沒辦法觸及的境界」，如果對方擺出特定姿勢，例如仰臥起坐的壓腳、盤腿坐在地上，甚至味道會更明顯竄出，真的非常可怕。

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