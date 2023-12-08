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沒跟男友壞壞過！妹子卻想去「情趣按摩」　全場看傻：頭頂綠綠的

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO想去嘗試情趣按摩。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

每個情侶相處方式不一樣，但很多事應該互相討論。一名女網友透露，自己平時比較內向，和男友還沒有發生過關係，不過近來很想試試看情趣按摩，好奇大家能接受女友去嘗試嗎？文章曝光後，不少人看傻眼，直呼「怎麼感覺綠綠的」、「你不跟男友做，反而願意接受陌生人？」

原PO在Dcard發文表示，她比較害羞內向，雖然男友性慾很強，不過2人交往至今還沒有發生過關係。不過日前她看了情趣按摩之後，突然很想要嘗試看看，可是又不敢說出口，「去體驗情趣按摩，好像對男友來說不太好」。

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原PO也說，雖然曾想過請男友幫忙按摩，不過實在開不了口，擔心會被當成怪人，所以始終沒有向對方提起此事，於是發文想看看大家的想法，「能接受女友情趣按摩嗎？」

不少人看完後都傻眼，表示「不懂為什麼你都考慮去情趣按摩了，為什麼還不跟男友做」、「好奇怪的邏輯」、「這男友頭頂偏綠」、「情趣按摩就是嫖妓啊，你去情趣按摩跟男友去攝護腺排毒，一樣的東西啊」、「你的邏輯超怪，想找情趣按摩而不是男友，這個腦袋感覺不太靈光欸」、「當你男朋友很可憐」、「害羞內向結果要去做情趣按摩？？？我要是你男友都想跟你分手了」。

推拿,按摩示意圖。（圖／CFP）

▲許多網友指出，情趣按摩並非一般的按摩。（示意圖／CFP）

也有網友指出，情趣按摩到最後通常都會發生關係，「你寧願跟別人，也不想和男友愛愛？」還有人質疑，「該不會是反串？」原PO這才解釋，自己原以為情趣按摩只會摸到私密處，不知道會發生關係，最後決定向男友提出按摩要求，希望可以愉快結束。

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