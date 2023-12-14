18歲公民權公投　游淑慧曝「民進黨有人喊還好沒過」：否則便宜柯文哲

▲國民黨立委候選人游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康喊出將推動18歲公民權，卻被民進黨翻出2020年時趙少康曾說過「不讓年輕人投票」、「18歲到20歲都是民進黨的」等語。不過，國民黨立委候選人游淑慧表示，2022年時，趙少康就曾出現在台灣少年權益與福利促進聯盟所拍攝的影片中表達支持立場，副總統賴清德也有入鏡，並爆後來18歲公民權公投未過，民進黨有人在後怕的說，「還好沒過，否則便宜柯文哲。」

趙少康13日在政大接受學生提問時，承諾當選後，一年內沒推動18歲公民權跟內閣制就請辭，卻遭到民進黨批評，為了選票打臉過去自己，什麼支票都能開，「根本就是騙票」。

趙少康14日被媒體問到過去曾說「18歲到20歲都是民進黨的」，他回應，講是這樣講，但他也不認為18到20歲的選民不能夠爭取公民權，該做的事就做，做了就不問利弊得失，「他們來找我，我就說好，一口就支持」。

游淑慧則貼出2022年台灣少年權益與福利促進聯盟推18歲公民權公投的影片，趙少康也在其中。游淑慧說，之前四大公投時，民進黨傾全黨之力在阻擋，甚至每個立委都要算KPI，都要辦政見說明會。但去年民進黨有同樣全力推18歲公民權嗎？

游淑慧表示，自己為了18歲公投，她還有街講呼籲投票，但就沒看過她選區哪個民進黨議員有辦政策說明活動，「後來還聽民進黨有人在後怕的說：還好沒過，否則便宜柯文哲」，砲轟這就是民進黨，把人都看成票。