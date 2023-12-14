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前一晚才說不去！賴陣營未出席教育座談會　教團：錯愕與遺憾

▲59個教育團體舉辦總統候選人教育政策座談會。（圖／記者楊惠琪攝）

▲59個教育團體舉辦總統候選人教育政策座談會。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

總統大選在即，國教行動聯盟、全國家長會長聯盟等59個教育團體，今天下午舉辦「2024總統候選人教育政策」座談會，原邀請正副總統候選人與各團體代表面對面座談，僅有柯文哲雖然人在金門，仍以直播方式回應，並由前北市教育局長曾燦金代表出席；侯友宜則派前教育部長吳清基到場；至於賴清德則是座談會前一晚才臨時通知不派代表出席，讓主辦單位感到錯愕。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，為了這場座談會，主辦單位從9月開始就不斷聯繫協調各陣營，但賴清德競選總部卻在座談會前一晚才臨時通知不派員參加，令人錯愕與不解。

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王瀚陽指出，59個教育團體，會員合計5萬人，先前發出「2024年全國家長最關心的十大教育議題」問卷調查，共觸及17800人次，回收5379份有效問卷，期望總統候選人能在座談會上回應。對於賴清德陣營候選人未能親自出席，也未派代表參加，顯見其未將攸關孩子未來發展的教育政策、回應家長最關心的重大教育議題列為優先考量，主辦單位表達最大的遺憾。

王瀚陽說，近日北一女國文教師批評108課綱刪除顧炎武的〈廉恥〉，是「無恥課綱」，引發討論。與今年10月進行的「2024年全國家長最關心的十大教育議題」問卷調查，結果不謀而合，調查結果第一名是「推動與實踐品格教育」，可知品格教育不被重視、無法落實是現今家長對孩子教育最大的隱憂。其他家長關心的教育議題還有校園安全、學生心理健康、教師質能、教育競爭力、家庭教育、數位學習與課綱配套等。

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