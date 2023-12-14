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《帝王條款》遭出征！她發起「一人一信」鼓勵學生創作　6千人力挺

▲《帝王條款》畫作。（圖／翻攝自臉書）

▲《帝王條款》畫作。（圖／翻攝自臉書）

記者施怡妏／綜合報導

東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽漫畫類特優獎，被網紅Cheap砲轟，這是在醜化台灣行人，並要求撤回獎項，「溫芳瑜（東京媽媽）」認為創作是自由的，因此在臉書發起「一人一信鼓勵『帝王條款』漫畫創作同學」，要將鼓勵的話請學校轉交給學生，目前信件已經破6000封了。

「溫芳瑜（東京媽媽）」在臉書發文，製作了一個表單，想要請大家寫信鼓勵學生，「創作本該是自由的，不用退縮更不用道歉」，如果超過100個人留言，她就把大家鼓勵的話給學校，請學校轉交給同學。

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活動發起後，網友熱烈回應，她稍早更新，「已經破6000封囉！表單會一直開放到12月14日下午3時30分，然後就會把大家的鼓勵提交出去，歡迎大家繼續支持」。

►一人一信鼓勵「帝王條款」漫畫創作同學

她認為，「帝王條款」畫作應該是行人對自己的反思，「我不會騎車開車，一直都是行人，我看這幅漫畫覺得這同學非常幽默啊，大大給讚！要能夠理解社會上什麼意見什麼誤解都有，希望這位優秀的同學不要被影響，能繼續創作你自己的作品！」

貼文底下有許多網友力挺，「謝謝您的好心和善良！我響應」、「我也嚮應了！感謝您發起這項善舉」、「已填寫，願這世界多一點善意及溫暖」、「已留言，感謝您熱心提供這個管道」、「支持學生創作的自由」、「我參加了，鼓勵同學繼續努力喜愛的繪畫創作，不要因為輿論壓力而改變」、「看到有人發起這活動，真的感恩」、「同學畫得很棒，幽默看待就好」。

▼網友挺學生。（圖／翻攝自溫芳瑜FB）

▼ 。（圖／翻攝自溫芳瑜FB）

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