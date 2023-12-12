國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！校方急刪文

▲學校PO出道賀文，如今已刪文。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園東興國中一名學生先前參加「112學年度全國學生美術比賽」，以名為《帝王條款》的畫作，奪得漫畫類特優獎。消息一出，掀起兩派論戰，百萬YouTuber Cheap就怒批，極盡醜化台灣行人，竟得了全國性的美術獎，真的很可悲；不過也有人力挺，認為孩子的立論點，是駕駛和行人互相尊重。

東興國中該名同學透露，《帝王條款》的創作動機與靈感，是因近日新聞提到，台灣是「行人地獄」，所以立法保護行人安全行走的權利，「但我認為，社會當中人與人之間要彼此尊重，所以行人通過馬路也要快速通過，不能如皇帝般霸道行走。」

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得獎後同學也發表感言，表示感謝老師這段時間的指導，使他能在比賽中獲得佳績，也要謝謝家人，一直肯定自己的作品，「我將會快樂地創作下去。」

▲畫作《帝王條款》得到漫畫類特優。（圖／翻攝自臉書）

在學校PO出道賀文後，掀起許多撻伐聲浪，其中Cheap就在臉書怒轟，「桃園東興國中一名學生，以帝王條款為主題，極盡醜化台灣行人，還得了全國性的美術獎，真的很可悲。我不怪學生，而是指導老師與評審單位實在太爛了。」

Cheap直言，行人在台灣已經夠弱勢了，還要被這樣嘲諷，「我們教育到底出了什麼問題？人與人的尊重是放在實力對等的情況下，大車與大車、小車與小車、行人與行人，才需要互相禮讓，你台灣禮義廉恥讀了這麼多，都沒讀進去嘛？在路上絕對弱勢的行人，還要看駕駛臉色？」

Cheap也怒道，根本就沒有什麼帝王條款，一堆人以為修法要停讓行人，「笑死...修法只是提高罰款，並加強執法。真的很可悲，我不怪學生，而是指導老師是在亂教什麼啦，還有評審國立臺灣藝術教育館，這種赤裸裸的歧視可以得獎？你敢開其他歧視的玩笑？」

▲Cheap怒轟指導老師及評審。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

網上也掀起論戰，一派人不以為然，紛紛回應「我們到底是一個什麼樣的國家和社會，把人命看成什麼，又如何看待弱勢用路人，他們心中、眼中有這些人的存在嗎」、「得獎作品表揚歧視，真厲害，台灣真實樣貌」、「小朋友，要一直快樂下去唷」、「祝福這位同學一輩子有車搭」、「其實畫得是不錯，但想法需要再教育」。

不過，也有不少網友直言，「有些官員還不如小朋友」、「學生還知道廉恥」、「我覺得這個學生到時候會被一群智X出征，建議學校保護好他，希望可以讓他繼續發揮出他的創作跟創意，人家是國中生，卻可以畫出台灣人大多數的心聲，未來國家的棟樑，超讚」、「現在不是行人慢走問題，而是越來越多闖紅燈的行人」、「畫得不錯...給推」、「完全展現很多騎車開車族的心聲，大讚！！！」。

另外，校方已將該文刪除，然而網上輿論仍持續發酵。

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