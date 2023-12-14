具觀賞、建材多重價值　林保署積極培育原生植物阿里山千金榆

▲南投分署霧社苗圃培育中之阿里山千金榆苗木。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

南投霧社地區原生植物「阿里山千金榆」，因具有觀賞、可供建材和作為昆蟲寄主等功能，林業保育署南投分署目前積極培育，未來可望對外供應，推廣中海拔森林的生態、景觀、經濟多元價值。

林保署南投分署說明，阿里山千金榆別名「川上氏鵝耳櫪」，為分布在台灣中部地區海拔高1500至2500公尺森林的特有種，常見於陡坡或崩崖上、陽光充足的環境，在秋、冬之際因葉片轉黃具有觀賞價值；其木材堅韌，可供建築用及製造各種器具，而臺灣紅小灰蝶幼蟲更以它為寄主植物而得以繁衍。

▲▼阿里山千金榆種子和果苞。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署表示，農委會（今農業部）自108年積極推動適地發展林下經濟政策，至今已開放段木香菇與木耳、臺灣金線蓮、森林蜂產品、臺灣山茶、馬藍、天仙果之林下使用；其中阿里山千金榆屬於原住民部落傳統慣俗使用的木材原料，可用於發展段木香菇與木耳產業，南投分署正積極培育苗木，可望未來對外供應。

南投分署指出，阿里山千金榆種子成熟期為每年7月至8月，苞片內含有小堅果1粒，因空粒（空包彈）比例高，採集人員須先使用水選方法，將浮水的空粒撈除，再將沉底的種子取出陰乾、播種繁殖；從野外母樹調查、記錄，種實採集處理，到苗圃內播種及幼苗培育，都由分署人員一手包辦。

南投分署長李政賢強調在「符合林下經濟技術規範」、「正面列舉林下經濟品項」、「維持森林植被、不施用除蟲(草)藥劑及化學肥料之友善生產原則」等三大前提下，將鼓勵林業用地及特定國土保安用地之合法使用人提出申請，分享森林生態系的服務價值，共同振興山村經濟。