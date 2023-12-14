台中警破總統賭盤！千萬賭資擺滿桌　組頭怕被抓「只收泰達幣」

記者白珈陽／台中報導

總統大選在即，地下賭盤蠢蠢欲動，為防賭博介入影響選情，台中市檢警大力掃蕩淨化選前治安，近日破獲2起總統大選賭盤，其中1名黃姓組頭，利用收受虛擬貨幣（泰達幣）作為賭資，企圖躲避警方查緝，折合新台幣約600萬元；另由張姓男子等5人組成的賭盤，則用傳統方式簽賭，賭資近870萬元。兩起簽賭案合計高達近1500萬元，檢察官複訊後將張男聲押獲准，其餘人分別以3萬元至50萬元不等金額交保。

▲台中市第四警分局今（14）日上午召開記者會，現場攤出查獲的大量現金。（圖／記者白珈陽攝）

台中市第四警分局今（14）日上午召開記者會，在全國查緝賭博專案期間，中市檢警破獲2個總統大選賭盤及其他簽賭案，記者會現場攤出查獲的大量現金，上千萬元擺在桌上宛如「錢海」。

警方調查，單獨作案的黃姓男子（42歲）經營線上博弈，這次總統選舉賭資只收泰達幣，欲藉此躲避警方查緝，但警方接獲線報，仍循線將他逮捕。警方清查黃男持有泰達幣賭資折合約新台幣600萬元，約有數十人簽賭，將針對電子錢包偵查，進一步分析資金來源。

▲▼ 組頭黃男遭逮；檢警在黃男家中搜查。（圖／記者白珈陽翻攝）

另一起總統大選賭盤，由同樣經營博弈網站的張姓男子（48歲）擔任下游組頭，他被警方查緝到案後，警方再循線查獲上游的張男（56歲）、朱男（47歲）、簡男（49歲）、徐男（57歲）等4人到案。

警方指出，張男等人的作案方式，是根據每位集團成員的財力，去分攤大量的賭客簽單，進行分散風險。例如本案48歲張男被查獲擁100萬元賭資，意即他的財力可吸收賭客簽賭的100萬元賭資，若選情合乎賭盤預期，他可順利將賭客贏得的注碼發放，若選情超出預期超收賭資，就有可能無力負擔。

而超過成員財力的賭資，就會轉分給其他組頭，上述上游的其他組頭，分別為56歲張男吸收350萬元賭資、朱男376萬元、簡男10多萬元、徐男33萬餘元，5人合計869萬餘元。此部分警方查獲約有數十名賭客。

▲朱男、簡男遭警方移送。（圖／記者白珈陽翻攝）

至於地下賭盤對哪一組總統候選人「最看好」？據了解，這些組頭都是根據目前坊間民調去開賭盤，賭盤主要分成2種，其一為「讓票」盤，意思就是某組候選人「禮讓」某另一組候選人多少票；其二為「PK」盤，即是誰勝誰負。

據悉，黃、張等6名組頭，目前均查無有政黨或黨工身分，他們都供稱「只是適逢4年一次大選，好玩才開賭盤」，沒有干擾選舉之意。警方仍將繼續溯源，查清背後是否有其他資金。

全案警方將黃等6人依違反總統及副總統選舉罷免法與賭博罪，移送台中地檢署偵辦，檢察官複訊後將48歲張男聲押獲准，其餘人命3萬至50萬元不等交保。

台中第四警分局長李建興表示，隨著總統副總統大選將屆，防止境外勢力、暴力、選舉賭盤、假消息介入選舉，強力查賄就是最好的反賄選，本分局對於企圖影響選情的賭博犯罪，將嚴查究辦；另民眾若有發現賄選，請務必撥打110報案專線或賄選檢舉專線「0800-024099#4」，檢舉獎金最高1000萬，共同建立乾淨、廉潔之選舉環境，維護台灣民主價值。

