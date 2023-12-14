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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲自封「 陳定南進化版」　他指天壤之別：陳會跟李全教同台？

▲▼柯文哲交通政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲日前受訪時自稱「 陳定南進化版」，台灣基進宜蘭縣立委候選人林意評14日批評，這對宜蘭人來說是無比的羞辱。試問，陳定南有可能「挺核」嗎？陳定南會跟李全教同台造勢嗎？陳定南會幫顏寬恒同台嗎？陳定南一生致力反黑，跟「假白真黑」的柯文哲絕對是天壤之別。

柯文哲接受YouTube頻道「范琪斐的美國時間」節目《斐姨所思-阿姨想知道》主持人范琪斐專訪，他強調，自己在政壇十年，還是給台灣帶來改變，從未有人給這社會帶來這麼多改變，沒有一個縣市長會還債的，堅守財政紀律這麼嚴格的，有很強烈的一個風格，「我應該是那個陳定南的進化版。」

對此，林意評表示，台灣民眾黨欺世盜名，立場親共偏藍，毫無台灣意識，之前剽竊民主前輩蔣渭水的黨名，背離「台灣是台灣人的台灣」的價值，甘為中國共產黨在台灣的傳聲筒。現在變本加厲，進而消費宜蘭青天陳定南，如此大言不慚的行為讓人覺得不齒。

林意評認為，為了選舉，柯文哲塑造「藍綠一樣爛」的假象，意圖爭取中間選民的選票，自詡為陳定南的進化版，這對宜蘭人來說是無比的羞辱。試問，陳定南會跟李全教同台造勢嗎？陳定南會幫顏寬恒同台嗎？陳定南一生致力反黑，跟「假白真黑」的柯文哲絕對是天壤之別。

林意評表示，陳定南是宜蘭人光榮的象徵，有著「陳青天」的美名。柯文哲舔中不遺餘力，發表兩岸一家親的言論。從反對核電到支持核電，現在為了選舉、為了騙票，就說自己是陳定南的「進化版」。陳定南有可能「挺核」嗎？有可能「舔中」嗎？這是對素有「民主聖地」的宜蘭最大的諷刺！

林意評譴責柯文哲這種欺世盜名、侮辱宜蘭前輩、侮辱宜蘭人的行為。陳定南是受人景仰的民主前輩，不是柯文哲這種舔中親黑的政客可以恣意消費的。柯文哲與韓國瑜現正分進合擊，讓民眾黨與國民黨組成國會統派雙引擎。如果真的支持陳定南，就應拒絕柯文哲，拒絕民眾黨的無恥行為。

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