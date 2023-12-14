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大陸 大陸焦點 特派現場

陸今年入冬最強寒潮　上海、杭州等地將急凍至0℃

▲▼大陸寒潮，山西降雪。（圖／CFP）

▲大陸寒潮來臨，北方多地降雪。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸13日迎來今年入冬以來最強的寒潮，最南將直抵海南島，預測北方多地將冷破紀錄，南方氣溫則上演冷暖逆轉，預計上海、杭州、貴陽等地的氣溫將降至0℃或跌破0℃。

受寒潮影響，新疆北部出現10℃至20℃降温，接下來還將從西向東、從北向南影響大部分地區，帶來8℃至12℃降溫，西北地區、內蒙古中西部、華北、黃淮北部及江南、華南北部、貴州等地的部分地區降溫可達14℃以上。

到17日早晨最低氣溫0℃線可南壓至貴州南部和江南北部一帶，為今冬以來最南，南北方氣溫都將大面積刷新今冬以來新低。

從中國天氣網的全國寒潮進程圖可以看出，13日寒潮主要影響區域是新疆、內蒙古西部以及甘肅河西地區；14日影響擴展到西北地區東南部、內蒙古中西部、華北的西部和北部、黃淮西部一帶；15日影響迅速擴展到江南及以北的大部地區；16日影響推進至華南大部。

▲▼大陸寒潮，山西降雪。（圖／CFP）

除雲南中西部以及西藏等高海拔地區之外，大部地區都將在寒潮影響的勢力範圍內。

大陸北方在上一輪寒潮和雨雪的影響下，氣溫一直低迷，此輪寒潮來襲可謂冷上加冷，陝西北部、山西南部、河北中南部、河南中北部、山東西部及北部一帶，預計在本輪寒潮影響下，氣溫將接近或突破12月中旬極低值。

北方的大城市中，濟南預計16日最低氣溫僅有零下15℃，天津17日最低氣溫零下14℃，都將打破當地12月中旬最低氣溫紀錄。

大陸南方氣溫上演冷暖大逆轉，寒潮主力軍將在15日開始南下，貴州北部、江南至江淮等地最高氣溫單日降幅普遍在10℃以上，局地16℃以上。大城市中合肥、南京16日最高氣溫都將歸零，累計降溫幅度可達15℃、甚至20℃以上。上海、杭州、貴陽等地最低氣溫都將是下半年來首次跌至0℃或跌破0℃。

大陸中央氣象台預測，18日後還將有冷空氣影響中東部地區，大部地區氣溫將下降4℃至6℃，局地8℃左右。因此氣溫偏冷的狀態將持續到12月下旬初，隨後才會有較為明顯的回暖。

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