漠河-53℃怎過冬？當地居民曝「皮兒都凍掉一層」　在家能穿短袖

▲漠河最低氣溫來到零下53度 。（圖／翻攝自經濟日報）

記者蔡儀機／綜合報導

寒潮來襲，大陸黑龍江漠河迎來極寒天氣，最低氣溫來到零下53度。官方啟動防凍天氣應急預案，供熱鍋爐都在「全負荷」運轉。李姓居民表示，外面是很冷，但是我們屋裡挺暖和的，「你看我們在屋裡都穿著短袖 …。」

據《經濟日報》報導，由於極寒天氣令空氣中的水汽凝結，漠河常出現極端冰霧天氣，能見度最低時不足10公尺，每天早晨交警都冒著零下50℃的低溫，在馬路上上疏導交通 。

▲交警在疏通交通 。（圖／翻攝自經濟日報）

交警孫立強表示，這麼冷的天氣是太罕見了，平時零下30多攝氏度的時候，「我們出門一般都會說『冷』，但這幾天我們出門都會說『真冷啊』，甚至用我們東北話說，感覺就是『皮兒都凍掉了一層』。」

據孫立強介紹，出來執勤時，上身先穿了一件衛衣，外面套上羊毛衫，最外面再穿上警用大衣；下半身則是穿上帶底褲後，再套上自家做的棉花厚棉褲；腳上除了穿上有毛的棉鞋外，還要在鞋里放上點暖暖包，「這衣服平時實際都是很保暖的，但這幾天到外面呆一會兒就覺得凍透了。」

在漠河，穿得再多都無法抵禦寒冷。當地交警在外執勤時間已由原來的1小時換一班，調整為每10分鐘換一班 。

▲所有供熱鍋爐火力全開 。（圖／翻攝自經濟日報）

為應對極寒天氣，漠河市啟動防凍天氣應急預案，其中華鵬供熱公司的供熱鍋爐都在全負荷運轉。負責人表示，面對史上的最冷春節，所有鍋爐火力全開，持續加大熱能輸出，燃煤量比平時增加了三分之一，工作人員都是24小時工作，保證供熱管網安全可靠運行，「做到室外溫度下降，室內溫度不降。」

漠河一名李姓居民表示，外面是很冷，但是家裡挺溫暖的，「你看我們在屋裡都穿著短袖 ，我們這孩子都穿個小衫、小褲的都不冷現在 ，挺暖和。供熱部門鍋爐燒得挺好的，感謝他們讓我們屋裡這麼溫暖。」

據悉，漠河市位於中國最北端，冬季漫長，氣溫極低，素有「神州北極」之稱。近年來，漠河市借助當地「最北」與「極寒」的自然地理條件，大力推廣冰雪文化，吸引遊客前來「打卡」。