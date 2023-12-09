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相親結婚16年以為沒有愛！一場車禍「撞出真感情」鄉民被閃瞎

網友分享自己結婚16年，才因為車禍恍然發現丈夫深沉的愛。（示意圖／翻攝自pexels）

▲網友分享自己結婚16年，才因為車禍恍然發現丈夫深沉的愛。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

日前一名女網友在Dcard分享自己的相親故事，表示以前的她原本對婚姻無感，後來架不住雙方家長的介紹、搓合，與丈夫結婚。至今已結婚16年，原以為2人會相敬如賓一輩子，結果因為一場車禍，讓她發現了老公對她的愛。文章一出引起眾多網友羨慕，大讚這情節根本是「先婚後愛」，誠摯的祝福原PO。

原PO表示她與丈夫是透過婆婆認識的，「當時婆婆說她朋友有個侄子，想要介紹給我認識」，但年輕時的原PO心都在事業上，完全沒去考慮交男女朋友，讓雙方父母親戚都相當著急，「那時代並沒像現在那麼開放，大多數人的觀念還是不管女方多能幹事業多大，還是要結婚生子才是好歸宿，於是我就跟未來丈夫見了幾次面，一起出門約會幾次後，雙方家長就把婚訂了」。

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原PO坦言她原先對丈夫沒有什麼感覺，「爸媽罵我，這個人老實，不菸不酒不賭，經濟又很好學歷很高，這種男人錯過就沒，要我別笨了」。2人婚後相當客氣，「甚至會稱我為『您』，可能是職業所致」，原PO之後也沒有放棄事業「我跟他結婚後還是都忙於各自的事業，直到我們的兒子出生」。

兒子出生後，原PO不得不在家照顧小孩以及事業到關鍵期的丈夫，如今小孩已經進入高中，2人的相處方式也沒有改變。「然後我在一次出門騎機車買菜時發生嚴重車禍住院」，「醒來時看到的就是痛哭得像孩子的丈夫」。原PO表示，後來丈夫就把那些尊稱都丟掉了，在家還會撒嬌。

「最近一次夜晚床上的親密時，他才小聲在我耳邊說出了反常行為的原因：『我愛妳』」。原PO恍然大悟，「原本以為是將就的婚姻，我以為平淡的感情，在與他一起渡過的歲月中，或許早就已經變成愛了也說不定」。

這個超甜故事讓網友都相當羨慕，「哇，別人是從熱戀到平淡、你們是從平淡到熱戀」、「先婚後愛！我最愛看的小說題材！」「我想妳先生可能是個性關係，不敢或不知如何表達，也或許不知道其實自己一直深愛著妳，直到發生車禍，讓他整個爆發出來」、「這什麼童話故事，但我喜歡」。

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