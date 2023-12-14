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Cheap喊追回《帝王條款》獎項　呂秋遠954字反問：憑什麼？

記者黃翊婷／綜合報導

東興國中學生的《帝王條款》畫作獲得全國美術比賽特優獎，網紅Cheap認為指導老師與評審單位沒有善盡職責，「這種赤裸裸的歧視可以得獎？」並要求撤回獎項。律師呂秋遠13日在臉書發出一篇954字的長文力挺學生，還解釋了一遍法條並反問，「到底哪裡冒犯了哪些行人？」關心自己重視的議題當然可以公開討論，但發文呼籲追回獎項，他就覺得太過頭了。

▲Cheap在臉書砲轟，強調非針對學生。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

▲Cheap要求追回獎項。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）

該名學生創作的《帝王條款》畫作，近期掀起各界正反意見討論，校方表示，學生的出發點是希望用路人互相尊重，並從自身的體會創作出該漫畫，而校方發文祝賀造成社會的關心與討論，並非是學生當初創作本意，校方願致上十二萬分的歉意；該學生因受外界諸多指責，心情低落，目前校方已加強心理輔導。

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律師呂秋遠13日在臉書發文表示，學生的畫作看起來就是一張很有趣的漫畫，或許就學生的角度來說，之所以這麼畫，是因為大人們喜歡用「帝王條款」來形容行人在道路交通管理處罰條例的地位，他不認為孩子有特別要諷刺行人的用意，只是沒想到這幅畫引起網紅Cheap憤怒，還要求主辦單位收回獎項，校方事後也刪文道歉。

「我就問，出征一個創作漫畫的國中生，憑什麼？」呂秋遠反問，難道只因為學生的畫作與自己意見不合，就能要求收回獎項，就算口口聲聲說不是針對學生，而是針對指導教師跟主辦單位，「難道收回獎項的時候，國中生不會覺得難過？」

至於到底有沒有所謂的帝王條款，呂秋遠解釋，這只是一種形容詞，行人如果走在斑馬線上或是斑馬線附近，汽機車確實要禮讓，否則會被罰鍰、記點，若發生事故，汽機車可能要負擔全部肇責，但如果不是在斑馬線上，行人跟汽機車一樣都得要承擔責任，要看路權歸屬而定。

呂秋遠說，就斑馬線的部分，行人只要沒有闖紅燈、玩耍、故意停留的狀況，確實有優先路權，這個條文可能稱不上帝王，但是在肇事責任判斷上，也強調了行人有很高的優先權利，學生利用諧音創造一名帝王在斑馬線上帶著烏龜龜速前進，其他駕駛因為塞車而怒目相視，「到底哪裡冒犯了哪些行人？本來就不能在斑馬線上牽烏龜走路，這沒錯啊！」

呂秋遠認為，學生的畫作提醒行人不能在斑馬線上逗留，以免造成塞車，合理也合法，「這麼有創意玩梗（哏）的漫畫，還不讚爆？」況且沒有人有必要去歧視行人，因為每個人都可能是行人，言論自由也不是只能自己有，別人不能有，「如果要利用百萬網紅的身分，去霸凌一個國中生，那真是大可不必。每個人都有自己關心的議題，可以公開討論，但是貼文呼籲要追回獎項，這真的太過了。」

呂秋遠、Cheap。（圖／翻攝自Facebook／呂秋遠、Cheap）

▲呂秋遠臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／呂秋遠）

不過，Cheap同日也在臉書發文，再次強調自己從頭到尾都是針對學校跟主辦單位，卻遭亂帶風向變成欺負國中生，「這些大人不要躲在小朋友後面了」，看Google評價就知道，該校上下學時段就是標準的行人地獄，家長亂停車、學生被迫走到馬路上，結果還要被說是行人皇帝，台灣行人真的好卑微，「因為極少數的白目行人，就曲解『帝王條款』，來預設行人會故意慢慢走，難道那些冤死在行穿線上的行人，都是慢慢走的帝王？」

Cheap接著表示，他一開始就強調學生沒有錯，錯的是指導老師、學校和評審，台灣社會對交通不夠重視，造成行人地獄、交通地獄等狀況，車輛與行人並不平等，所以停讓是法律規定，也是義務，每個人下了車都是行人，那些被覺得走得慢、耽誤到駕駛時間的人，有可能是自己的家人、朋友或是未來的自己，並不是故意慢悠悠的帝王，「有時候真的覺得很累，人本交通在台灣真的好難，離我們好遠。BUT！如果廉價網紅的犧牲，喚醒大家對交通的重視，那沒關係。」

▼Cheap在臉書發文回應爭議。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）

呂秋遠、Cheap。（圖／翻攝自Facebook／呂秋遠、Cheap）

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