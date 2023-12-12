三直播主老歌不斷電！部落同樂關懷長者　高金素梅讚「浪凡基金會」有愛心

▲高金素梅陪部落長者體驗國樂的揚琴，直播主揚琴凱樂親自教學，敲敲打打出旋律場面溫馨。（圖／浪凡基金會提供）

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「我心已打烊、我心已打烊，我心已打烊」葉璦菱的名曲就在文建站傳唱起來，接著再來首張惠妹的〈三天三夜〉。浪凡慈善基金會寒冬送暖「浪我們送愛給您」關懷之旅，偕同飛揚關懷協會前進花蓮萬榮和秀林部落文建站，攜手浪LIVE三位直播主魏祺修、彼特大人、揚琴凱樂，帶著物資和音樂關懷長者。活動期間巧遇立委高金素梅，讚浪凡慈善基金會：「感謝浪凡慈善基金會這麼有愛心，進來部落關懷需要的長者，非常感謝。」

▲浪凡基金會董事長馬詠睿率隊前進部落，捐贈物資關懷長者。（圖／浪凡基金會提供）

擔任活動主持人直播主魏祺修，已經有多次前往偏鄉做公益的經驗，這次為了前往花蓮文建站關懷長者，特別選了〈我心已打烊〉 、〈 熱情的沙漠〉 、〈 掌聲響起〉 、 〈站在高崗上〉，原住民長者唱起來特別有感，主動找直播主尬舞，讓鮮少跳舞的魏祺修差點招架不住。「老人家問我，問我要不要回家..」直播主彼特大人特別挑了原住民歌手Matzka的歌〈回到原點〉，一開口馬上吸引所有人的目光，跟著旋律一起走進歌曲中；兩位男直播主的帥氣和溫暖感染了每位長者，不斷被問：「單身嗎？我有兩位孫女。」「我家也有，要不要跟我回家。」頓時成了準女婿挑選比拚，笑聲不斷。

▲立委高金素梅（右）看見浪凡基金會董事長馬詠睿率隊關懷部落（左），讚「浪凡基金會很有愛心」，表達感謝。（圖／浪凡基金會提供）

個性害羞的凱樂，特別帶了國樂的揚琴，演奏〈我只在乎你〉 、〈一剪梅〉、〈小城故事〉 ，最後一首〈太魯閣之戀〉立刻引起共鳴，全場狂歡，一起交叉手繞著桌子跳起舞來。歡樂中正巧立委高金素梅進到文建站，對於揚琴充滿好奇。執行長特別問：「委員，請您猜猜看揚琴有多少跟弦？」高金素梅想了想「140多根嗎？」現場驚呼，太厲害了！沒錯，揚琴總共有144根弦，跟麻將張數一樣，這個答案引發更大的笑聲。她也立馬融入現場同樂氣氛，一起唱歌還教念原住民語，親民形象感染在場的每個人，對於浪凡基金會的關懷，她更讚譽有加，感謝董事長率隊參與，直誇基金會真的很有愛心，為部落帶來愛。

▲「浪我們送愛給您」活動前進秀林加灣文建站關懷長者。（圖／浪凡基金會提供）

花蓮部落原住民長輩在地老化，行政院原民會在全國各縣市設立部落文化健康站，花蓮縣文健站累積至今106站，以秀林、玉里站點最多，浪凡慈善基金會特別偕同飛揚關懷協會，挑選秀林和萬榮兩個文化站，前進部落把愛送到偏鄉，準備了高鈣奶粉、毛帽和毛手套，一個早上的同樂彼此同心，離別時依依不捨，跟每位直播主擁抱道別，浪凡送暖，希望寒冷的冬天只有愛和溫暖。