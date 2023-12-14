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姪子隔天放榜！「嚴厲叔叔」電梯暖心一席話　感動萬人

▲▼律師，考試，上班族。（圖／視覺中國）

▲呂秋遠分享姪子考律師的故事。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

「或許在他的眼裡，我還是一個嚴厲的叔叔。」律師呂秋遠分享，大哥的兒子在準備律師考試，在等待放榜的期間，來他們的事務所工作。他在姪子放榜前一天，在電梯和對方說，「做自己喜歡做的事情就好，我會一直支持你。」此文獲得2.9萬人按讚，並讓許多網友看哭了。

呂秋遠13日在臉書說，姪子是個內向而敏感的孩子，跟他爸一樣，不多話但是善良，他為了這個考試，已經準備了幾年，終於要放榜了，「我當然知道他很緊張，畢竟已經花了太久的時間，他的青春就停頓在考試這關，還沒有明顯前進。」

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呂秋遠表示，姪子在晚間7時多下班，兩人在辦公室的電梯相遇，「即使這幾年我盡力照顧他，但或許在他的眼裡，我還是一個嚴厲的叔叔，低著頭跟我說再見。」他分享當下和姪子的對話：

呂秋遠：聽說明天放榜？

姪子：嗯。

呂秋遠：應該很緊張吧？

姪子：嗯，有一點。

呂秋遠指出，姪子看起來豈止一點緊張，考生最怕人家問他考如何，而這一切就要在隔天揭曉，「他怎能不緊張？我真是多問了。電梯已經下到一樓，門緩緩打開，他似乎很想儘速離開電梯裡，可能是怕我繼續追問吧。」

「欸，我跟你說。」呂秋遠提到，「我還在電梯內，他已經跨出電梯一步，『緊張是一定的，但不管你明天考得如何，我一樣喜歡你。』我看著他說，『做自己喜歡做的事情就好，我會一直支持你』。」

呂秋遠說，姪子當下點了點頭，電梯門關上，「不論你考得如何、是否有上榜，你永遠是我的家人，我一樣愛你。」

對此，許多網友直呼感動，「最後一句讓我噴淚」、「看得都哭了，像爸爸一樣的叔叔」、「如果有人這麼對我說，我應該會爆哭」、「看完眼睛濕濕的，有這樣家人真好。」

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