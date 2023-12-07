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長疔子自擠膿敷草藥出事了！傷口潰爛比手機大　連筋膜都受創　

▲女長疔子敷草藥引發蜂窩性組織炎。（圖／彰化醫院提供）

▲後背長疔子自敷草藥引發蜂窩性組織炎。（圖／彰化醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

嚇人！彰化1名61歲患有糖尿病蔡姓女子，3個多月前左後背長了一個「疔子」，遂自行將膿包擠出，再用不知名草藥搗碎後敷上，結果引發蜂窩性組織炎，直到痛得受不了才就醫，住院2週後由居家護理師前往住家換藥，折騰3個月傷口才收合。

蔡女向醫師不斷的喊痛說，她以前也曾長過疔子，也是用草藥搗碎後敷上，沒多久就好，不料，這次的結果不一樣。
彰化醫院外科醫師李忠懷表示，蔡女士就醫時，左後背因蜂窩性組織炎潰爛，連筋膜都已受創，可見得相當痛，但婦人卻一直沒有就醫，而是一再以草藥敷蓋，讓細菌感染的情況更加嚴重。

▲女長疔子敷草藥引發蜂窩性組織炎。（圖／彰化醫院提供）

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▲彰化醫院外科醫師李忠懷。（圖／彰化醫院提供）

李忠懷說，蔡女士左後背長出的疔子，也常被叫做粉瘤、疔瘡，醫學上稱表皮囊腫或皮脂囊腫。她不以為意，以為擠膿後敷草藥就會好，但現在的她年紀已大，加上有糖尿病，免疫力比較差，可能在過程中因沒有消毒等措施導致感染擴大，也可能是草藥造成擴大感染，竟然一發不可收拾，開始往外及往內潰爛。

李忠懷說，疔子的感染來源最常來自細菌，造成相鄰的多個毛囊一起被感染，免疫力正常的病人，通常2週內會化膿破出、慢慢消炎、變平，但較好的處理方法是由醫師切開引流，把疔子的膿擠出來，再搭配外用或口服抗生素，避免擴大感染。

▲女長疔子敷草藥引發蜂窩性組織炎。（圖／彰化醫院提供）

▲後背長疔子經醫院青創後復原。（圖／彰化醫院提供）

李忠懷強調，這起個案原本只要簡單引流，卻因馬虎擠膿，再隨意敷藥，造成筋膜及皮膚潰爛，如果再沒清創，甚至也可能引發敗血症，危及生命。免疫力不好的病人最好不要自行處理敷藥，如果處理不當，很可能將感染擴大到皮下脂肪，成為蜂窩性組織炎，一個小傷口都可能要命，不可不慎。

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