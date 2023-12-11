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大陸 大陸焦點 特派現場

22億瞬間蒸發　中國500茶商集體被騙

▲▼烏龍茶,茶葉,茶,泡茶。（圖／翻攝自pixabay）

▲一連串坑騙糾紛有500多家茶商捲入其中。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

中國茶葉市場許多商家都愛「炒茶」，因為比一般做批發生意賺得更多又快，引此許多茶商被誘騙入坑。一家名為廣州市昌世茶茶業有限公司的茶葉廠商，就以炒作回收價格誘騙茶商入坑，一連串坑騙糾紛有500多家茶商捲入其中，金額高達5億人民幣（約新台幣22億元）。

綜合陸媒報導，廣州市昌世茶茶業有限公司（簡稱昌世茶）進駐芳村茶葉市場。據了解，昌世茶先推出4款茶葉產品，接著以「沒有書面契約」的回收價格吸引茶商參與，兩個多月的時間把產品的單價從每提（茶葉交易單位，每片重357克，每提7片）3萬元人民幣（約新台幣13萬）炒到最高7萬多人民幣（約新台幣30萬）。

報導還指出，昌世茶後來以高價推出第5款產品，吸收一波資金後，「接盤動作」突然停止。茶商透露，上述產品在一夜之間「大崩盤」，從單價5萬多人民幣跌到只剩下2、3千元（約新台幣8800元到1.3萬元），導致參與其中的茶商損失慘重。

根據市場裡的茶商初步估算，涉及此次「炒茶」詐騙糾紛的茶戶數量達500人以上，金額超過5億元（約新台幣22億元），成為芳村茶葉市場爆發最大的一起糾紛事件。

▼茶商損失金額達五億人民幣。（圖／翻攝自微博）

 ▲茶商損失金額達五億人民幣。（圖／翻攝自微博）

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