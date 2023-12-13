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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TVBS民調／侯康差賴蕭4百分點！　柯盈22%墊底、年輕選民掉最多

▲▼第16屆總統、副總統候選人號次抽籤，台灣民眾黨陣營代表柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選倒數31天，TVBS公布最新民調，民進黨賴蕭配以36%領先國民黨侯康配的32%，雙方差距4個百分點，而民眾黨柯盈配則以22%墊底，也是該民調5月調查以來的低點。

根據TVBS民調，賴蕭配支持度為36%，較上次11月26日登記後略升2個百分點；侯康配支持度為32%，也略增1個百分點；而柯盈配支持度22%，則略降1個百分點。此外，未決定的選民比例減少至9%。

交叉分析顯示，柯盈配20-29歲年輕選民支持的比例49%，雖仍領先，但已較先前調查下滑7個百分點，賴蕭配略增1個百分點，侯康配則增加3個百分點，另未決定則增加4個百分點。另外，60歲以上支持賴蕭配的比例增加6個百分點，領先侯康配的42%，而柯盈配僅4%。

從政黨傾向來看，民進黨認同者高達93%支持賴蕭配；國民黨認同者支持侯康配比例維持87%；而民眾黨認同者也有82%支持柯盈配，三黨支持者多數各自歸隊。但中立選民對於賴蕭配的支持度增加3個百分點，支持侯康配也增加2個百分點，支持柯盈配卻減少4個百分點。

本次調查是 TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於 112 年 12 月 5 日至 12 月 12 日晚間 18:30 至 22:00，共接觸 1,957 位 20 歲以上台灣民眾，其中拒訪為 325 位，拒訪率為 16.6%，最後成功訪問有效樣本 1,632 位(市話 816、手機 816)，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.4 個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行 動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進 行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。

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