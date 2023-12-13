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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨部主委酸柯文哲「沒屁股吃瀉藥」　高層籲勿酸言酸語

▲▼民進黨全代會 許立明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨秘書長許立明。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨搶下選前之夜（1月12日）凱道路權，民進黨台北市黨部主委張茂楠今（13）酸說，「沒那個屁股還要吃那個瀉藥」，不過，民進黨秘書長許立明提醒，不管任何場地，只要把價值、精神陳述清楚，就是好的活動，所有同志不宜用冷嘲熱諷、酸言酸語的態度去面對。

張茂楠今天上午與民進黨北市競總主委陳時中、立委高嘉瑜一同掃街，被媒體問到選前之夜場地安排，民眾黨搶下凱道但人恐怕塞不滿？張表示，「沒那個屁股要吃那個瀉藥」，坦白講，若人事物等資源不足，只會自曝其短。

不過，據轉述，許立明今天下午在中常會特別提醒，剩下這一個月，各黨的各項活動、造勢活動，都已經幾乎安排確定，那當然有一些各縣市熱門的場地，會有一些爭搶的狀況，就民進黨的立場，都是尊重場地管理單位所制定的相關遊戲規則。

許立明強調，他要講的是，不管任何的場地，只要規劃出好的內涵、論述的活動，以及把民進黨的價值、精神陳述清楚，就是一個好的活動，至於對於誰搶到什麼場地，「所有的同志都不宜用冷嘲熱諷、酸言酸語的態度去面對，在這邊做一個小小的提醒」。

一名黨內人士也直言，「這樣酸很不好啦！」他透露，今天早上得知凱道路權被借走後，內部還在討論選前之夜場地，基本上，會以雙北市為主。

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