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社會 社會焦點 保障人權

恐怖男深夜硬幣狂擲地板！樓下忍2個月求安靜　下秒慘遭挖眼

▲▼眼睛受傷,瞎眼,針眼,眼睛感染,車禍（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲北市天母有名林姓男子半夜時常丟躑硬幣，樓下鄰居請求他安靜竟慘遭挖眼睛。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

太可怕！北市士林區有名林姓男子時常於半夜、清晨以硬幣等發出巨大聲響，樓下李姓鄰居與女朋友忍2個月決定理性溝通，豈料林男卻惱羞，不僅狂罵髒話，還以右手戳、挖李男眼睛，李男決定報警處理。挨告後的林男一度還狡辯是「李自己弄傷自己」，士林地院審結，依傷害罪，處拘役50日，可易科罰金。

林姓男子從2021年8月間搬到該社區3樓，時常在半夜、清晨發出噪音，2樓李姓男子與女友不斷隱忍，但同年11月12日林男從於凌晨4時許，不斷往地板丟擲硬幣，吵得李男無法睡覺。

同日凌晨6時許李男與林男在樓梯間碰到面，李男鼓起勇氣上前跟林說「可不可以不要那麼吵，因為這樣會影響到我們的睡眠」，沒想到林就開始罵三字經，接著逼近以右手戳、挖李的左眼，雙方開始拉扯扭打，李也以腳壓制對方，接著問「我們可不可以和平相處、可不可以互相抱歉」，林才小小說「好」。

林男挨告後，不斷否認，沒有毆打或攻擊李，且從頭到尾都沒有反抗，李男的傷勢應該是自己用傷自己。

李男女友則證述，案發時，李向對方說可不可以不要晚上地板發出聲音，會影響睡眠，但林就開始罵髒話，接著就攻擊男友眼睛，後來就發現男友眼睛紅紅，且黑眼珠有一道凹痕，肉眼可見凹痕很嚴重，當下也趕快叫男友去看醫生。

法官審酌林男因細故與鄰居發生爭執，竟不思循理性和平對談方式解決，未能克制情緒，傷害李男，導致李男受有左眼結膜及角膜損傷、左側眼角膜表皮破損未伴有異物等傷害，欠缺尊重他人身體法益觀念，所為實不可取，考量始終否認犯行，未達成和解，犯後態度不佳，依傷害罪處拘役50日，可易科罰金。

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