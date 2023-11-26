桃警強力執行「靜桃專案」　通緝犯當警面紅燈左轉慘了

▲桃園警方強力取締改裝車及噪音車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局員警昨晚執行取締酒駕及稽查改裝噪音車勤務時，發現34歲黃姓男子駕駛自小客車在警方巡邏車前紅燈左轉，隨即攔查，過濾駕駛身份時發現是涉及侵佔罪遭通緝，但黃男辯稱未收到通知，警方將他帶返派出所製作筆錄後解送歸案。

▲▼並查獲黃姓男子駕車紅燈左轉，一查身分竟是通緝犯。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局分別於15日、22日、25日等三天晚上7至11時與環境保護局及桃園監理站合作，在桃園市桃園區大有國中、同德國中、經國環保公園等地點共同執行「靜桃專案」聯合稽查勤務，共攔查69輛汽機車，經檢測有43輛排氣管噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單，桃園警方呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧。

另外，龍安所員警張辰安及楊凱文執行噪音車攔檢勤務，20時40分於八德區中華路發現一名機車騎士闖紅燈警方立即鳴笛追趕，另一名自小客駕駛在員警面前路口紅燈左轉同時闖越紅燈，立即分頭攔檢，自小客黃姓駕駛向員警解釋是等路口變燈左轉，員警卻發現他因涉及侵占案件遭發布通緝中，儘管他辯稱未收到開庭通知，但員警立即呼叫支援將其逮捕，全案依法解送歸案。