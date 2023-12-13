鳳梨釋迦品質革命　每位業者都是品質的守門人

▲台東縣政府13日召開「鳳梨釋迦品質管理說明會」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府13日召開「鳳梨釋迦品質管理說明會」，針對8日陸方公布通過註冊的37家包裝廠，說明後續包裝廠查核重點及外銷箱張貼標章的規範，縣長饒慶鈴呼籲各包裝廠業者務必遵守「鳳梨釋迦品質管理規範」，共同維護得來不易再次登「陸」的成果，縣府及東大團隊後續會嚴謹查核，確保果實品質。

縣長饒慶鈴指出台東縣政府以負責任的態度，誠實面對問題，積極從根源解決，朝「有害生物零檢出及農藥符合安全用藥」的標準努力，訂定鳳梨釋迦品質管理規範，落實標準化清潔作業流程，期間培訓了530位作業人員，經過科學試驗佐證有害生物清除率高達99%以上，在果實品質不斷提升下，終獲得陸方善意的回應。可以理解包裝廠的作業相對以前繁瑣，但若想要順利外銷，一定要符合品質管理規範要求，期許業者共同轉型，澈底翻轉鳳梨釋迦產業。

李俊霖教授說明包裝廠查核重點在3個部分，首先為場域空間是否落實清潔區及包裝區動線區隔，並有適當防護措施，避免二次污染，其次為外銷箱上需確實張貼產銷履歷標章及東大設計的二維條碼(QR-code)，至於外銷供果園追溯條碼(俗稱小白貼)為鼓勵性質，有張貼「外銷供果園追溯條碼」或「產銷履歷標章」外銷至非大陸地區，農業部將提供符合外銷資格業者補助。最後是為確保清潔品質，各包裝廠查核時會抽1箱果實帶回實驗室，藉由設備檢視是否澈底清潔。

饒慶鈴表示日前首批出貨至陸方的其中1貨櫃，被檢出有害生物，即刻依「鳳梨釋迦品質管理規範」對違規包裝廠停權10天，並將相關資訊公布於鳳梨釋迦品質認證系統(https://reurl.cc/r6MNrO)，請各包裝廠業者落實品管，勿心存僥悻，落實標準化清潔作業流程，提升果實品質。

農業處進一步指出近期因重啟鳳梨釋迦外銷輸陸，加上連續2個颱風影響，產量銳減，釋迦果價行情看漲，卻引來宵小覬覦，呼籲各收果的攤販及包裝廠業者多加留意、不收來路不明的果實，同時已請警察局啟動護果專案，針對轄區果園周邊提高巡邏密度，加強防竊。