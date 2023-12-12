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蘇貞昌親加持「護國有我鑰匙圈」　凸顯人人都是護國者

▲▼蘇貞昌為蘇巧慧拍攝募款小物宣傳照。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇貞昌（中）與年輕幕僚合體拍攝蘇巧慧募款小物宣傳照。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立委選舉倒數1個多月就要投票，民進黨立委蘇巧慧爭取連任，今（12）公布第三波競選募款小物「守護台灣、護國有我」鑰匙圈，找來帶領台灣走過疫情、擋下非洲豬瘟的「護國院長」蘇貞昌，與辦公室兩位年輕助理一起拍攝宣傳照。

蘇巧慧日前推出第二波競選募款小物，由出身鶯歌的亞運金牌拳擊選手林郁婷與出身樹林、台灣第一位棒球女主審劉柏君同框拍攝宣傳，頗具話題性。

對於此次找來父親蘇貞昌拍攝宣傳照，蘇巧慧表示，守護台灣需要跨世代的人民一起努力，每個人都可以成為護國者，因此推出這款護國有我鑰匙圈做為募款巧物，吸引更多人加入認同護國團隊的行列，這款鑰匙圈不但可以圈鑰匙、圈悠遊卡、圈包包，象徵圈住愛台灣的心，或是一次買兩組，把情人的心圈在一起都很合適，只要在網站上捐款200元以上，就可以獲得一個鑰匙圈。

蘇巧慧表示，民進黨執政以來，不管是在經濟、外交、建設上，都交出十分亮眼的成績，這些成果不但是整個執政團隊的努力，也是因為有許多人的默默付出與支持才能夠達成，大家都有機會成為守護台灣的一份子，所以這次選戰中才會喊出「守護台灣、護國有我」，希望能夠透過護國有我鑰匙圈，呼籲大家一起來當「護國者」，並且一起支持讓台灣能夠繼續向前，持續迎向世界的民進黨。

蘇巧慧說，這次邀請到蘇貞昌與兩位辦公室的年輕同仁一起替護國有我鑰匙圈代言，不僅是因為蘇揆本身就是「守護台灣、護國有我」的最佳代表，更是想傳達不分年紀，人人都是護國者的意義，最後的拍攝成品也讓大家非常滿意，蘇揆與年輕助理跨世代的搭配，讓護國有我鑰匙圈變成時尚單品，非常吸引人，希望能在正副總統參選人賴清德與蕭美琴推出「挺美德貓狗徽章」後再掀熱潮。

這次推出的護國有我鑰匙圈已經是蘇巧慧第三波的募款小物，在此之前蘇巧慧就已經跟樹林在地廠商合作，推出永續材質的POLO衫，還找來鶯歌子弟亞運金牌拳擊選手林郁婷與台灣第一位棒球女主審劉柏君一起宣傳。

蘇巧慧表示，很高興自己在過去7年多來的努力被大家肯定，才能邀請到不同領域的夥伴，一起推出募款小物，除了永續POLO衫以外，還有時尚巧球帽、活力巧咖啡等多個品項，都可以透過各種金額的捐款在他的官方網站上選擇，歡迎大家多多支持。

▲▼蘇貞昌為蘇巧慧拍攝募款小物宣傳照。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

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