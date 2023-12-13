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林俊憲跨區挺謝子涵　廖婉如陪掃街：投資未來世代政見讓大雅家長很有感

▲民進黨台中立委候選人謝子涵12日在大雅展開一連串的陸戰行程，信賴姐妹會台中總會長廖婉如與立委林俊憲連番助陣，在地議員蕭隆澤也陪同一起拜票。廖婉如表示，謝子涵「投資未來世代」的政見，讓家長們很有感，未來進到國會一定能夠為孩子們爭取更多權益；立委林俊憲也表示，雖然他自己也在選舉，不過一定要來替謝子涵助陣，因為這是中部最艱困，但最堅韌、最重要的一席。 。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／綜合報導

民進黨台中立委候選人謝子涵12日在大雅展開一連串的陸戰行程，信賴姐妹會台中總會長廖婉如與立委林俊憲連番助陣，在地議員蕭隆澤也陪同一起拜票。廖婉如表示，謝子涵「投資未來世代」的政見，讓家長們很有感，未來進到國會一定能夠為孩子們爭取更多權益；立委林俊憲也表示，雖然他自己也在選舉，不過一定要來替謝子涵助陣，因為這是中部最艱困，但最堅韌、最重要的一席。

對於廖婉如一週2度到大雅助選打氣，謝子涵表示，她很感謝廖婉如再度來站台，也趕謝賴競總總督導、總統府秘書長林佳龍對選情的關心與支持，看到林俊憲特別從立法院趕到台中來輔選，也讓她非常感動，有前輩相挺，她也相信進步的力量可以再贏一次。

廖婉如表示，她前天才與信賴姊妹會陪同謝子涵到市場掃街，感受到鄉親對謝子涵的熱情，還有小朋友喊著「子涵姐姐加油」，受小朋友歡迎的候選人，所以，謝子涵一定值得台中鄉親們的託付，特別是謝子涵提出「投資未來世代」的政見，讓家長們很有感，相信她未來進到國會，一定能夠為孩子們爭取更多權益。

▲民進黨台中立委候選人謝子涵12日在大雅展開一連串的陸戰行程，信賴姐妹會台中總會長廖婉如與立委林俊憲連番助陣，在地議員蕭隆澤也陪同一起拜票。廖婉如表示，謝子涵「投資未來世代」的政見，讓家長們很有感，未來進到國會一定能夠為孩子們爭取更多權益；立委林俊憲也表示，雖然他自己也在選舉，不過一定要來替謝子涵助陣，因為這是中部最艱困，但最堅韌、最重要的一席。 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲民進黨台中立委候選人謝子涵12日在大雅展開一連串的陸戰行程，信賴姐妹會台中總會長廖婉如與立委林俊憲連番助陣，在地議員蕭隆澤也陪同一起拜票。廖婉如表示，謝子涵「投資未來世代」的政見，讓家長們很有感，未來進到國會一定能夠為孩子們爭取更多權益；立委林俊憲也表示，雖然他自己也在選舉，不過一定要來替謝子涵助陣，因為這是中部最艱困，但最堅韌、最重要的一席。 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲民進黨台中立委候選人謝子涵12日在大雅展開一連串的陸戰行程，信賴姐妹會台中總會長廖婉如與立委林俊憲連番助陣，在地議員蕭隆澤也陪同一起拜票。廖婉如表示，謝子涵「投資未來世代」的政見，讓家長們很有感，未來進到國會一定能夠為孩子們爭取更多權益；立委林俊憲也表示，雖然他自己也在選舉，不過一定要來替謝子涵助陣，因為這是中部最艱困，但最堅韌、最重要的一席。 。（圖／記者陳弘修翻攝）

另外，立委林俊憲也表示，雖然他自己也在選舉，但一定要來替謝子涵助陣，謝子涵除了是總統候選人賴清德力推的優秀人才，她所挑戰的這一席也是中部最艱困、最堅韌、最重要的一席。

林俊憲表示，他看過謝子涵提出的「在地版希望工程」，對於交通發展的願景印象最為深刻，相信這個政策將會是改變潭雅神后30年的新方向，同時，他也拜託台中鄉親們支持謝子涵，讓有專業又認真、值得栽培的好人才進入國會，替台中的未來繼續打拼。

▲民進黨台中立委候選人謝子涵12日在大雅展開一連串的陸戰行程，信賴姐妹會台中總會長廖婉如與立委林俊憲連番助陣，在地議員蕭隆澤也陪同一起拜票。廖婉如表示，謝子涵「投資未來世代」的政見，讓家長們很有感，未來進到國會一定能夠為孩子們爭取更多權益；立委林俊憲也表示，雖然他自己也在選舉，不過一定要來替謝子涵助陣，因為這是中部最艱困，但最堅韌、最重要的一席。 。（圖／記者陳弘修翻攝）

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