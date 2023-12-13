挑戰首波寒流時間曝　周末「溼答答冷氣團」先來

▲周末濕冷變天。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

溼答答冷氣團周末到！氣象專家吳德榮提醒，周六起入冬以來最強的「極地大陸氣團」，冷空氣邊緣影響台灣，周日平地最低氣溫可降至10度左右；下周二下午起另一股更強冷空氣抵達，有挑戰入冬第一波「寒流」的機率，應密切觀察。

中央氣象署預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（13日）東北季風影響，雨區範圍在大台北山區、基隆北海岸和東半部，其他地區多雲到晴；周四東北季風減弱，周四、周五僅東半部有零星短暫雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



陳伊秀說，周六大陸冷氣團南下，水氣較多，影響到周日，這兩天北部、東半部有局部降雨，預估周日清晨是最低溫時間，北部有機會14度，其他地區大致15、16度；下周一冷氣團減弱，雨區稍縮小至大台北和東半部有局部降雨；下周二另波冷氣團南下，北部、東半部有局部降雨。

至於下周二的冷氣團是否會比前一波更強，陳伊秀分析，得看系統性質，看是乾冷還是水氣多，如果是乾冷加上輻射冷卻作用，就會比較冷，目前仍有不確定性，還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日東北季風減弱，西半部轉晴，北海岸、東半部偶有局部短暫雨，氣溫回升；周四、周五高壓迴流影響，各地晴朗穩定，氣溫續升，白天暖熱如夏。

吳德榮分析，周六起入冬以來最強的極地大陸氣團，向東南東移動，冷空氣主要通過華中以北及日韓，其邊緣仍影響台灣，北部、東半部有局部短暫雨；周六北台氣溫驟降，愈晚愈濕冷，中南部亦略受影響；周日北台濕冷，中南部早晚冷，最新各國模式模擬的強度大都已有冷氣團的強度，北台灣都會區大約降至12、13度，平地最低氣溫則可降至10度左右。

吳德榮表示，下周一下午至下周二上午有短暫空檔，降雨暫歇、氣溫略升；下周二下午起至下周四另一股更強冷空氣抵達，有挑戰入冬第一波寒流的機率，模式模擬持續調整中，應密切觀察，切莫小覷。