　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

挑戰首波寒流時間曝　周末「溼答答冷氣團」先來

▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲周末濕冷變天。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

溼答答冷氣團周末到！氣象專家吳德榮提醒，周六起入冬以來最強的「極地大陸氣團」，冷空氣邊緣影響台灣，周日平地最低氣溫可降至10度左右；下周二下午起另一股更強冷空氣抵達，有挑戰入冬第一波「寒流」的機率，應密切觀察。

中央氣象署預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（13日）東北季風影響，雨區範圍在大台北山區、基隆北海岸和東半部，其他地區多雲到晴；周四東北季風減弱，周四、周五僅東半部有零星短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

陳伊秀說，周六大陸冷氣團南下，水氣較多，影響到周日，這兩天北部、東半部有局部降雨，預估周日清晨是最低溫時間，北部有機會14度，其他地區大致15、16度；下周一冷氣團減弱，雨區稍縮小至大台北和東半部有局部降雨；下周二另波冷氣團南下，北部、東半部有局部降雨。

至於下周二的冷氣團是否會比前一波更強，陳伊秀分析，得看系統性質，看是乾冷還是水氣多，如果是乾冷加上輻射冷卻作用，就會比較冷，目前仍有不確定性，還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日東北季風減弱，西半部轉晴，北海岸、東半部偶有局部短暫雨，氣溫回升；周四、周五高壓迴流影響，各地晴朗穩定，氣溫續升，白天暖熱如夏。

吳德榮分析，周六起入冬以來最強的極地大陸氣團，向東南東移動，冷空氣主要通過華中以北及日韓，其邊緣仍影響台灣，北部、東半部有局部短暫雨；周六北台氣溫驟降，愈晚愈濕冷，中南部亦略受影響；周日北台濕冷，中南部早晚冷，最新各國模式模擬的強度大都已有冷氣團的強度，北台灣都會區大約降至12、13度，平地最低氣溫則可降至10度左右。

吳德榮表示，下周一下午至下周二上午有短暫空檔，降雨暫歇、氣溫略升；下周二下午起至下周四另一股更強冷空氣抵達，有挑戰入冬第一波寒流的機率，模式模擬持續調整中，應密切觀察，切莫小覷。

ET快訊
快訊／聯合國大會153票壓倒性通過！　要求以色列立即停火

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

網友聲援《帝王條款》學生　Cheap回文：有種嘲諷同性戀、原住民

挑戰首波寒流時間曝　周末「溼答答冷氣團」先來

一夜連2震　最大規模3.8、震度3級

超派炸雞創始店突宣布「換人經營」　超哥鬆口證實了

人妻撿手機隔天送警局！「被告偷竊」怒衝法院：社會到底怎麼了？

快訊／01:34宜蘭縣壯圍鄉規模3.2「極淺層地震」　最大震度2級

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師揭「恐怖症狀」：蝴蝶斑不算什麼

陸客來台2個月寫下「真實心得」　驚喜列12點：跟網路上講的不一樣

女兒每天「帶不同娃娃到校」遭勸！家長怒嗆可悲：我家有300多隻

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

橘色惡魔飯店快閃演出　吹奏搭配整齊花式舞蹈

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

雪隧畫面曝！小貨車刁車「運將拼命揮手」示警　自小客直衝釀1死

2歲病童吊點滴等待鑽轎底　媽祖突折返停下為她賜福！

台中女超商面交被騙40萬　車手逃避警追失控翻車！

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

網友聲援《帝王條款》學生　Cheap回文：有種嘲諷同性戀、原住民

挑戰首波寒流時間曝　周末「溼答答冷氣團」先來

一夜連2震　最大規模3.8、震度3級

超派炸雞創始店突宣布「換人經營」　超哥鬆口證實了

人妻撿手機隔天送警局！「被告偷竊」怒衝法院：社會到底怎麼了？

快訊／01:34宜蘭縣壯圍鄉規模3.2「極淺層地震」　最大震度2級

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師揭「恐怖症狀」：蝴蝶斑不算什麼

陸客來台2個月寫下「真實心得」　驚喜列12點：跟網路上講的不一樣

女兒每天「帶不同娃娃到校」遭勸！家長怒嗆可悲：我家有300多隻

5個「洗髮誤區」超多人全都中！小心掉髮變多還有頭臭味

周海媚突病逝「前夫呂良偉爆早知情」！　4天前同做1舉動：太巧合

美股收紅173點！道瓊創史上第三高收盤價　台積電ADR漲0.64%

聯合國大會153票壓倒性通過！　要求以色列立即停火

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

Akira曝林志玲讚演唱會完美！甜喊「她是心靈支柱」　聖誕將送夫妻包

周海媚病逝！　前夫呂良偉4天前發文超巧合「疑早知情」

麥當勞聯名鞋「Fry Guy」有趣味大眼睛　Nike限量《旺卡》Dunk超想要

網友聲援《帝王條款》學生　Cheap回文：有種嘲諷同性戀、原住民

堆高機「牙叉斷脖」畫面曝！　三輪車被叉爆駕駛昏迷

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

生活熱門新聞

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

台灣人為何不去中國玩？原因讓陸網也認同

守財能力最強「4星座」！晚年不怕沒錢花

陸客來台寫下真實心得：跟網路講的不一樣

野生相澤南現身台北！超短牛仔褲辣洩「鉛筆美腿」

人妻撿手機送警局！被告偷竊怒：社會怎麼了

聖誕節有人陪！12月桃花旺TOP4星座

草莓的台語怎麼說？　2種正確念法揭曉　

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

今起華航全航線87折！飛日本6千

更多熱門

相關新聞

一夜連2震　最大規模3.8、震度3級

一夜連2震　最大規模3.8、震度3級

一夜連兩震！根據中央氣象署的地震報告，今天（13日）凌晨發生兩起有感地震，其中一起最大規模3.8、最大震度3級。

明早涼涼的！周六起2波冷氣團南下

明早涼涼的！周六起2波冷氣團南下

周末冷氣團抵台！半個台灣13度

周末冷氣團抵台！半個台灣13度

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

今轉雨降10℃！下波入冬最強極地大陸氣團挑戰寒流

今轉雨降10℃！下波入冬最強極地大陸氣團挑戰寒流

關鍵字：

氣象氣象氣象署吳德榮寒流

讀者迴響

熱門新聞

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

周海媚前夫悲痛發聲：久久不能平靜

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

周海媚猝逝「混亂27hrs」完整時間軸一次看！

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

「最美周芷若」永遠離開了…周海媚5大經典角色

即／澎湖加油站前猛撞　20歲重機男亡

Peeta葛格後空翻脖子著地！頸椎裂開緊急送醫

周海媚生前最後亮相模樣曝光！　離世前1天還接電話

周海媚過世　「紅斑性狼瘡」攻擊全身5器官！確診症狀曝光

周曉涵違法道歉「對不起，是我思慮不周」：因為太喜歡了！

周海媚「逝世前失聯4小時」！最後行蹤曝光

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

橘色惡魔飯店快閃演出　吹奏搭配整齊花式舞蹈

橘色惡魔飯店快閃演出　吹奏搭配整齊花式舞蹈

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面