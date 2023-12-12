台南安南醫院附設護理之家等3家　榮獲全國優良防火管理人

▲台南市立安南醫院附設護理之家吳佳儒護理長等3人，勞獲全國優良防火管理人之殊榮，市長黃偉哲親自公開表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府為表揚「台南市立安南醫院附設護理之家吳佳儒護理長」、「統一企業股份有限公司永康廠吳政憲課長」及「台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院李忠信組長」榮獲消防署2023年優良防火管理人之殊榮，特於12日在市府由市長黃偉哲公開表揚。

台南市立安南醫院附設護理之家吳佳儒護理長，在執行防火管理上，除了法定的定期消防設備檢查及自衛消防編組訓練及驗證外，機構於2019年起即加強機構內消防設備及防火避難設施，如:2020自動通報系統、防火填塞，每年執行消防健檢確保消防系統之完整性;辦理機構內教育，每年4次桌上模擬演練、同時加強外籍照服員初期應變語言教學、家屬亦一同參與緊急防災知識訓練，同時積極訓練更多工作人員成為防火管理人，落實用電安全管理、預防災害發生，期間更不斷與當地消防隊討論與精進專業知識，除了提升機構人員防火管理意識，人員亦能熟練基本的緊急應變能力，為場所的安全防患於未然。





統一企業股份有限公司永康廠吳政憲課長，從定期消防安全檢查及自衛消防編組訓練外，每當有重大火災案例時，公司內部各單位即立刻啟動自主檢查機制。去年倉儲業及今年食品業嚴重火災後，特聘專業消防顧問進廠檢視消防系統，找出潛在危害風險並改善。深刻體認防火管理是企業永續經營的重要基石，每年也投資經費加強消防安全硬體設備，自主創新多項安全策進措施，強化場所消防安全，也設置專用消防訓練場地，致力提升人員初期應變技能。吳政憲課長表示，「得獎是種肯定，亦是責任的加重」，作為食品業的龍頭，員工是公司最重要資產，自身秉持安全第一，會持續不斷在自衛消防編組演練時，強化火災預防，做好防火管理制度，打造幸福職場的環境，達到「零災害」之目標。

台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院李忠信組長表示，「智慧消防系統平臺擴充」、「持續改善消防訓練弱點」、「創新創意提案精進」，這3項是他身為防火管理人，每日在醫院堅持推動的工作，消防系統平臺上除了PLC(可程式化控制)圖示化智慧平臺外，更進一步推展到遠端影像連線與通話，能於第一時間掌握現場狀況，更有效率控制現場降低災害。麻豆新樓醫院行政部孫中平部長也常提醒，醫院創意提案制度，有新想法就提案，近3年提出12件創意提案，其中病房微波爐電源斷電防呆創意，將災害發生率降到零，顯見防火管理人大腦真的要常想新方法，跟時代一起進步。

市長黃偉哲表示，從今年3名獲獎人員的優良事績中，不難發現，在榮耀及豐碩成果的背後中，所仰賴的是一群時刻兢兢業業努力落實消防安全及防火管理工作的幕後英雄。「優良防火管理人」象徵場所對消防安全以及管理重視的最高榮譽。今年，本市獲獎3位優良火管理人，對於其工作領域上的公共安全都非常重視，並且有著優良事蹟表現，得此殊榮乃實至名歸。



消防局局長李明峯表示，內政部消防署辦理之「優良防火管理人」活動，甄選過程非常競爭，從第1階段「本市消防局初選」到第2階段「內政部消防署複核」，最終經「內政部消防署決選」，全國僅錄取10名。最後能從全國眾多參選者中脫穎而出，足為台南市其他場所之典範，期許藉由黃市長表揚嘉勉後，期望有更多場所能延續並發揮防火管理的精實與創新的精神，做好平時火災預防及熟練應變流程等工作，不斷地提升消防安全，共同打造宜居安全的大台南。