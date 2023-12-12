最高檢察署召集俊男美女檢察官拍攝公益桌曆

▲ 最高檢察署檢察總長邢泰釗召集地檢署檢察官拍攝公益桌曆 。（圖／記者蘇位榮攝）

記者蘇位榮／台北報導

最高檢察署為宣導反賄選，自行規畫設計，並召集全省各地檢署俊男美女檢察官，拍攝「奉法者強則國強」主題的2024年公益桌曆，19位檢察官代言最高檢察署場拍，效果不輸明星模特兒，公益桌曆受到法界歡迎，掀起搶購。

最高檢察署檢察總長邢泰今天特別換上紫色檢察官法袍，與參與製作拍攝的檢察官合影。

邢泰釗指出，檢方偵辦的刑事案件量這幾年爆增，從2020年的50萬件案子，增加到今年的75萬件，被告人數也從50多萬人，增為85萬人以上，可見基層檢察官被案件淹沒，辦案壓力沈重。

明年一月即將總統大選，最高檢察署為了宣導打擊賄選，特別以「奉法者強則國強」為主題，製作2024反賄選愛臺灣公益桌曆。邢泰釗表示，最高檢以最檢約方式，由檢察官們抽出時間，自行設計、撰稿、編排公益桌曆，並將國內外經典雋永的法諺融入封面視覺設計，特別邀請一審19位檢察官在工作之餘拍攝桌曆封面，他要由衷的感謝。

除了精選12張海報相片作為每月封面外，桌曆構圖以攝影與名言、法諺結合呈現，由最高檢察署檢察官選用近來言簡意賅且蘊含深遠哲理古今中外之法諺傳遞「奉法者強則國強，奉法者弱則國弱」的法律精神。知名法諺例如：「判斷時須保持開闊之心，不固守個人成見，並考慮他人的觀點。」「遲來的正義不是正義。」「做一個與被害人一起流淚的檢察官。」「法律機器運作的靈魂泉源，終究在每一個司法人員身上，內心的良知良能，是我們在行使職權時的領航座標。」

「正義不僅應得到實現 而且要以人們看得見的方式加以實現。」「個人自由不是絕對的，即便無辜也時常須屈服於公共利益。」「即使天塌下，都必須實現正義。」等等。