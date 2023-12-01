戴資穎擔任檢察機關反賄大使　檢察總長邢泰釗南下致謝

▲檢察總長邢泰釗南下高雄向戴資穎父親戴楠凱致謝 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署及橋頭地檢署、高雄地檢署邀請世界級羽球天后戴資穎擔任反賄大使，號召全體民眾「嚴查境外勢力、對抗假訊息、拒絕選舉賭盤」齊心反賄！檢察總長邢泰釗南下到高雄拜會戴資穎父親表達感謝。

111 年九合一地方公職人員選舉，檢察機關邀請羽球天后戴資穎擔任反賄選大使，拍攝反賄選影片，影片中戴資穎說：「球場上我準備好球拍，準備打出一場好球，選舉時我備好手機準備蒐證，戴資穎邀請您一起反賄選」，選舉如同運動比賽，激烈競爭，唯有杜絕賄選，選賢與能，始能端正社會風氣，營造乾淨的政治環境。

戴資穎在法國公開賽奪下亞軍，現正備戰巴黎奧運之餘，仍關心明（113）年初之總統、立法委員大選，並同意應邀擔任檢察機關「守護臺灣 全民反賄選」反賄形象大使，呼籲民眾與小戴一起攜手反賄。



檢察總長邢泰釗感謝戴資穎及父親戴楠凱先生長期對於公益熱心支持，於11 月 30 日會同橋頭地檢署張春暉檢察長及顏郁山主任檢察官拜會戴爸戴楠凱先生，感謝戴資穎與戴爸襄贊法務部「第十六任總統副總統暨第十一屆立法委員選舉」反賄選宣導，正風導俗、熱心公益。

會面時，總長除表達關心戴資穎訓練近況外，並感謝戴資穎及戴爸長期贊助參與法務部之反賄選宣導工作，藉由小戴運動海報及公車車體廣告，可吸引全民重視「第十六任總統、副總統暨第十一屆立法委員選舉」之反賄選宣導，對於淨化選風有著良好示範作用。