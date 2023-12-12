　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北海道大量魚屍是「核廢水」造成？　日本水產廳闢謠：並無根據

文／中央社東京12日綜合外電報導

日本一處海灘日前有人發現大量沙丁魚被沖上岸，社媒平台出現外國網友稱可能是受日本排放「核處理水」影響的貼文。日本水產廳出面闢謠，稱網傳說法「無根據」。

北海道函館市一處海灘12月7日出現大量沙丁魚等魚群被沖上岸，函館市政府為清理堆積在海岸線的大量魚屍，今天開始投入重型機具清運。

▲▼日本北海道函館12月7日大量死亡的沙丁魚和鯖魚被沖上海灘。這些魚死亡的原因尚不清楚。（圖／CFP）

▲日本北海道函館7日大量死亡的沙丁魚和鯖魚等魚類被沖上海灘。日本官方表示原因與核處理水無關。（圖／CFP）

日本放送協會（NHK）報導，水產廳增殖推進部參事官森賢說，有關「核處理水」排放，水產廳主要針對魚類、環境省主要針對海水水質監控，結果都是含氚量低於可檢測出的極限值。

森賢說，像這次發生大量魚群被沖上岸的情況，過去在日本各地所在多有，理由可能跟水溫降低或捕食者追趕等有關，認為網傳「受核處理水影響的資訊無根據」。

森賢說，這種沒有根據的資訊持續在網路擴散「是令人憂慮的事態」，他們會持續對外確實宣傳正確資訊。

北海道立函館水產試驗場專門研究員藤岡崇表示，這次魚群大量被沖上海灘，可能跟魚群被海豚或鮪魚等大型魚類捕食有關。

另外，藤岡崇說也有可能跟魚群進入水溫低的海域有關，此前也曾發生過魚群因此大量擱淺海灘情況。

▲▼日本北海道函館12月7日大量死亡的沙丁魚和鯖魚被沖上海灘。這些魚死亡的原因尚不清楚。（圖／CFP）

▲日本政府表示，魚群被沖上岸可能與海水溫度過低、遭大型獵食者追趕至岸邊有關。（圖／CFP）

英國「每日郵報」（Daily Mail）在TikTok發布一段影片，內容提到日本「核輻射水」（radioactive water）排放入海3個月後，出現大量死魚被沖上岸的情況。影片觀看次數已超過140萬次。

另外，還有看似海外YouTuber帳號將擱淺魚群跟核電廠等相連結的數則影片。類似發文在前身為推特（Twitter）的X上面也可以看到，甚至有外國媒體以「原因是否跟排放核處理水有關令人憂慮」等加以報導。

►►►魚屍綿延1km！北海道「上萬條死沙丁魚」沖上岸　漁民驚呼：第一次

►►►強忍死魚味！北海道100公務員「徒手撿數千噸魚屍」　焚化爐燒不完

ET快訊
全球首例！男捏鼻子忍住噴嚏　瞬間「氣管穿孔」爆痛送醫
「連2波冷氣團」南下時間曝　下探13度
帝王級「麝香葡萄」被中國人偷苗翻種　日本每年慘賠百億日圓
不是刺波！「草莓的台語」怎說　2種正確念法揭曉
快訊／台中狼師性侵女學生　監察院彈劾：惡性重大
快訊／邰智源道歉了！　罵完中正紀念堂才知「搞錯單位」
收到「胎兒羊膜穿刺報告」哭了！李千娜嚇：醫生說收到就是有問題
獨／台灣最高！橘色惡魔留言表謝意　早餐最愛吃這2食物

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球首例！男捏鼻子忍住噴嚏　瞬間「氣管穿孔」爆痛送醫

女副校長陳屍校園宿舍！生前求救通話曝凶手　竟是丈夫殺了全家

帝王級「麝香葡萄」被中國人偷苗翻種　日本每年慘賠百億日圓

撞死85歲鄰居！　日32歲男開40公里「連換2車」棄屍深山　

北海道大量魚屍是「核廢水」造成？　日本水產廳闢謠：並無根據

地產大亨瘋炫富！「身家7515億」收藏12跑車　被爆竟欠287億破產了

葉門反抗軍證實射彈！紅海油輪遇襲起火　美驅逐艦出動支援

忙了一整天！女下班玩手遊放鬆　「中5千多萬元」嚇：快把我捏醒

搶救低生育！日本推「生3子女」免費上大學　補貼政策挨批：領不到

對蟑螂「狂噴殺蟲劑」下秒爆炸！引燃暖桌他被炸飛　窗戶都震碎

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

全球首例！男捏鼻子忍住噴嚏　瞬間「氣管穿孔」爆痛送醫

女副校長陳屍校園宿舍！生前求救通話曝凶手　竟是丈夫殺了全家

帝王級「麝香葡萄」被中國人偷苗翻種　日本每年慘賠百億日圓

撞死85歲鄰居！　日32歲男開40公里「連換2車」棄屍深山　

北海道大量魚屍是「核廢水」造成？　日本水產廳闢謠：並無根據

地產大亨瘋炫富！「身家7515億」收藏12跑車　被爆竟欠287億破產了

葉門反抗軍證實射彈！紅海油輪遇襲起火　美驅逐艦出動支援

忙了一整天！女下班玩手遊放鬆　「中5千多萬元」嚇：快把我捏醒

搶救低生育！日本推「生3子女」免費上大學　補貼政策挨批：領不到

對蟑螂「狂噴殺蟲劑」下秒爆炸！引燃暖桌他被炸飛　窗戶都震碎

鳳頭鸚鵡邊跑邊學過世奶奶「魔性尖笑聲」　家人超驚喜

智原當沖比逾6成　並列8檔注意股

解鎖嘉義2新飯店！超夢幻「阿里山英迪格」無邊際泳池賞日出、雲海

快訊／藍黨團不滿綠營政治攻擊揚言退協商　柯建銘三度致歉

翁履中／美方建言：兩岸都不絕望　和平才有希望

領航猿橙市超派對主題周　冰球樂團開唱

兒未滿1歲...KID存「植髮錢」！　喊話：不要因為髮量而受到阻礙

全球首例！男捏鼻子忍住噴嚏　瞬間「氣管穿孔」爆痛送醫

成年山羌角卡農地鐵網慘死！　「下半身被啃光」絕望眼神惹心碎

竹市府推動減塑獲中央肯定　「特優」二連霸

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

國際熱門新聞

千元餐點沒來...他找到外送員！一看驚呆

日餐館「中國人禁止入內」　連2名中國網紅踢館吃閉門羹

近畿水瓶水位急降　漁民：蜆幾乎死光

電梯突上升　29歲工人遭夾「大失血慘死」

112歲阿嬤徵婚　「我準備好了」

中國人偷苗翻種麝香葡萄　害日本慘賠百億圓

投資人關注聯準會利率決策　美國股市收高

黃仁勳亞洲8天飛4國　輝達、超微物流中心落腳台灣

成功簽下大谷　道奇隊最後一刻才知

兒子和18歲女私奔　無辜媽被扒衣全裸遊街

少年教室內性侵老師！暴力狂毆：妳怎麼不死

她中7955萬全花光！近況曝：當臨時工日薪265元

波蘭總理宣布：美軍飛彈基地15日啟用

美國與輝達公司商討　允有限度向中國銷售AI晶片

更多熱門

相關新聞

對蟑螂「狂噴殺蟲劑」下秒爆炸！他被炸飛

對蟑螂「狂噴殺蟲劑」下秒爆炸！他被炸飛

日本熊本縣熊本市一名男子在打掃房間時看見蟑螂，於是便拿出殺蟲劑對著蟑螂狂噴，怎知殺蟲劑卻不小心引燃一旁正在使用的暖桌，因此在1分鐘後突然發生爆炸，男子被炸飛，部分頭髮燒焦，同時也有輕微燒燙傷，而陽台的窗戶更是被震碎，暖桌上的棉被也著火。

日本公布2023代表漢字「稅」！

日本公布2023代表漢字「稅」！

韓資深演員權海驍　遭南韓統一部調查

韓資深演員權海驍　遭南韓統一部調查

磨蹭女同袍下體！日3前自衛官一審判緩刑4年

磨蹭女同袍下體！日3前自衛官一審判緩刑4年

曼谷機票美金1元　達人曝：去程超多張

曼谷機票美金1元　達人曝：去程超多張

關鍵字：

沙丁魚死魚大量魚屍北海道日本核廢水核處理水事實查核日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

《浩劫前夕》上市4天開發團隊解散

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

即／台1線機車慘被酒駕撞飛解體　19歲男女雙雙不治

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面