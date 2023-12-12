曼谷機票「美金1元」　達人曝：去程超多張！酷航、華航今起促銷

▲泰越捷航空釋出台北－曼谷「美金一元機票」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

今日是雙十二，許多航空公司紛紛推出促銷優惠，泰越捷航空釋出台北－曼谷「美金一元機票」，明年五到八月都適用，且票價包含7公斤的手提行李，「去程滿滿的美金一元機票」。酷航則推出夏季班表促銷，東京機票6376元起。華航也祭出全航線87折的優惠。

旅遊達人「布萊N機票達人」在臉書粉專通報，泰越捷航空釋出台北－曼谷「美金一元機票」，來回機票含稅2743元，明年五到八月都適用，且票價包含7公斤的手提行李。

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布萊恩表示，「目前去程滿滿的美金1元票，而回程的美金1元票少很快，暑假想去泰國超熱出遊的可以考慮」。

▲酷航今日起促銷夏季班表。（圖／酷航）

旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」也在臉書粉專貼文指出，酷航今日起推出夏季班表促銷，優惠機票販售時間只到12/18 23:59，適用出發日期為明年4/2到10/28。其中優惠票價包括直飛東京6376元、札幌10376元、首爾5572元、新加坡5376元；一次轉機有雅加達5976元、峇里島6976元、雪梨12176元、墨爾本12176元、伯斯9776元。

▲華航今起促銷，台灣出發全航線87折。（圖／華航）

而華航為慶祝64週年也推出多項活動，今日起至12/18台灣出發全航線促銷87折，國人最喜愛的日本與韓國，經濟艙包含桃園-沖繩6,000元起，桃園-釜山6,600元起，桃園-富山及高松皆只要8,500元起；東南亞則有桃園-宿霧4,350元起、高雄-新加坡6,960元起、桃園-峇里島11,745元起；長程線優惠方面，桃園-舊金山22,450元起，桃園-雪梨也只要21,315元起，桃園-羅馬 26,100元起，以上皆為來回未稅價。