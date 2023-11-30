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洗三溫暖、泡熱水有助「增肌減脂」！醫師曝原因：像專業瑜珈老師

▲▼桑拿,三溫暖,約會,紓壓,按摩。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲蕭捷健表示，洗三溫暖、泡熱水能夠幫助增肌減脂。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

隨著健康觀念興起，許多民眾會抽空到健身房運動，保持好身材同時維持健康。對此，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享，光是洗三溫暖就能夠幫助增肌減脂，且從研究報告來看，還能降低66％失智症、50％心臟病的風險，好處相當多。

蕭捷健在臉書上分享，1974年時有科學家發現，果蠅細胞暴露在高溫時，會產生一些特定蛋白質，而這些蛋白就是所謂的「熱休克蛋白」，通常是在細胞經歷各種折磨時所產生，高溫就是最初、最典型的觸發因素，「除了高溫，其他如低溫、缺氧、感染、發炎也會刺激熱休克蛋白的產生。」

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蕭捷健進一步解釋，蛋白質是一種折疊結構，若是沒有折好，很容易被身體代謝掉，而熱休克蛋白的主要功能，就是幫助其他蛋白質正確折疊，「就像一個專業的瑜伽老師一樣」，讓身上的蛋白質整齊排列好、並幫助修復已受損的蛋白質。

蒸氣室,烤箱,游泳,洗澡,泡澡（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲蕭捷健表示，洗三溫暖、泡熱水能夠幫助增肌減脂。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

蕭捷健也說，雖然名稱中有「熱休克」三個字，但熱休克蛋白的主要作用，就是維持身上的肌肉、其他蛋白質組織都不要休克。

蕭捷健接著提到，重量訓練、過長的有氧運動，對人體而言是一種壓力，而增肌是先破壞再修補的過程，因此運動完去泡熱水、做個蒸氣，也同樣是在幫忙增肌減脂。

此外，蕭捷健還引述了芬蘭的研究報告，指稱每周若做4到7次三溫暖，失智的比例減少了66％、心血管疾病也減少50％，這可能也與大腦血量增加、熱休克蛋白的保護作用有關係，好處相當多。

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