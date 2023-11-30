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社會 社會焦點 保障人權

警界梁詠琪香汗淋漓直喊喘　狂衝立靶拳打腳踼...對手出現了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局獲贈23組紓壓身心的拳擊立靶，今(30)日由「健身工廠」公關經理吳幸樺率2位健身教練，指導員警，有全國最美所長稱號的溪湖警分局媽厝所長黃衣淳對著立靶拳打腳踢，直呼「好有趣」、「好喘」，身高181公分柔道高手的彰化分局二組巡官陳景薔則強調整個背肌都有獲得伸展「滿棒的」。

▲彰化縣警局拳擊訓練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲全國最美所長溪湖警分局媽厝所長黃衣淳拳擊訓練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣警局拳擊訓練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣警局表示，柏文健康事業公司「健身工廠」為感謝彰化縣警局員警維護治安辛勞，紓解警察同仁身心壓力及強健體魄，捐贈警方拳擊立靶健身器材共23組，提供員警鍛鍊身體，維持體能，並由「健身工廠」公關經理吳幸樺率2名健身教練，蒞臨縣警局指導員警如何增強體適能及使用拳擊立靶自主訓練等課程。

▲彰化縣警局拳擊訓練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

藉此機會，警察局訓練教官團隊及霹靂小組成員等都前來共同學習交流，只見體技館現場擺放滿滿拳擊立靶，蔡秉晃教練指導員警們戴上拳擊手套，左右出拳及出腳側踢，再來全套的組合拳，有霹靂小組的員警力道過大還把立靶直接踢翻。

員警們先是實施原地跳、抬腿跑步等有氧運動，接續戴著手套跟著健身教練施作揮拳、踢腿等動作練習，短短1個小時訓練即滿身大汗，直呼「拳擊課不只紓壓，還讓脂肪瘋狂燃燒」。

身高174公分的黃衣淳，警專30期畢業，有警界梁詠琪稱號，從警後，平日從事關懷社區老人、幫助受虐婦女及兒童等勤務，深受民眾肯定，現任溪湖警分局媽厝派出所長，有不少長輩因此想認她當乾女兒，今天對著立靶拳打腳踢，還做扶地挺身動作，一個小時後受訪時，甜笑著直呼「好喘」，她表示將會利用時間打拳，具有紓解身心的效果。

▲黃衣淳練習拳擊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化分局二組巡官陳景薔，不僅是台大工管系高材生，身材高挑181公分，警大受訓期間參加柔道比賽榮獲校長盃個人、團體冠軍以及中正盃大專女子組冠軍，身懷絕技，柔道高手，她今天拳擊課程結束後，強調整個背肌都有獲得伸展，還可以增強執勤時的反應，感覺「滿棒的」。

另外今年4月剛報到女警陳虹穎，是鹿港警分局和興派出所警員，現年28歲身高180公分、擁有一對深邃的小梨渦，神似女藝人宋芸樺，她曾當航空公司地勤人員、也曾當補教老師與行政人員，她平時下班會去健身房跑步，重訓鍛鍊身體，今天的拳擊訓練可是一點都難不倒她。

▲彰化縣警局拳擊訓練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲巡官陳景薔(左)、媽厝所長黃衣淳(中)、和興派出所警員陳虹穎(右)

訓練科長林世明表示，現代人壓力大，尤其是基層員警平日執勤精神緊繃，利用公餘時「拳打腳踢」，對於執勤時在遇有危機狀況時還能提升反應能力。警察局長張國雄也親自到場致贈吳經理感謝狀，並期待透過這批拳擊立靶健身器材，讓同仁可以強身健體，維持良好運動習慣，使大家都能有著健康的身體，持續肩負起維護彰化地方治安的責任。

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